П'ять головних новин України та світу на 22:00 24 березня

Ураження двох російських кораблів та вузлу зв'язку у тимчасово окупованому Севастополі, чергова ракетна атака по Україні та інші новини

Корабель "Азов" (Фото: Wikimedia Commons)

1. Україна підбила два кораблі Чорноморського флоту та вразила центр зв'язку у Севастополі. Генеральний штаб України повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту Росії. За даними військових, Сили оборони успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі (детальніше).

2. У Харкові відновили світло у 40% будинках, неможливо сказати, коли повністю повернуть – мер. Наразі у Харкові у близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновиться постачання: ситуація через російські удари є "дуже важкою". Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він наголосив, що у місті через удари РФ зруйновано усі трансформаторні підстанції та теплоелектростанцію (детальніше).

3. Росія здійснила нову ракетну атаку на Україну – третю за чотири дні: що відомо. Вранці в неділю, 24 березня, Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну – третю за останні чотири дні. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для завдання удару росіяни підняли в повітря 14 стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС. Паралельно війська противника запустили дрони-камікадзе (детальніше).

4. Сили оборони під час нічної атаки збили 18 з 29 ракет і 25 з 28 "шахедів". Сили оборони під час нічної атаки Росії на Україну 24 березня збили 18 з 29 ракет і 25 з 28 ударних безпілотників типу Shahed, повідомило командування Повітряних сил. До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони (детальніше).

5. В Україні знову пролунала повітряна тривога: РФ вдарила "кинджалами" по Львівській області. В Україні близько 9:30 вдруге з початку дня пролунала повітряна тривога, яка охопила всю територію держави. Повітряні сили повідомили про зліт чотирьох літаків МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". На території Львівщини сталися вибухи – було два влучання в інфраструктурний об'єкт (детальніше).

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