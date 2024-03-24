Пять главных новостей Украины и мира на 22:00 24 марта

Поражение двух российских кораблей и узла связи во временно оккупированном Севастополе, очередная ракетная атака по Украине и другие новости

Корабль "Азов" (Фото: Wikimedia Commons)

1. Украина подбила два корабля Черноморского флота и поразила центр связи в Севастополе. Генеральный штаб Украины сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту России. По данным военных, Силы обороны успешно поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе (подробнее).

2. В Харькове восстановили свет в 40% домах, невозможно сказать, когда полностью вернут – мэр. Сейчас в Харькове в около 40% домов есть электроэнергия, однако невозможно сказать, когда полностью возобновятся поставки: ситуация из-за российских ударов "очень тяжелая". Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что в городе из-за ударов РФ разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанция (подробнее).

3. Россия совершила новую ракетную атаку на Украину – третью за четыре дня: что известно. Утром в воскресенье, 24 марта, Россия совершила новую массированную ракетную атаку на Украину – третью за последние четыре дня. Воздушные силы ВСУ сообщили, что для нанесения удара россияне подняли в воздух 14 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Параллельно войска противника запустили дроны-камикадзе (подробнее).

4. Силы обороны во время ночной атаки сбили 18 из 29 ракет и 25 из 28 "шахедов". Силы обороны в ходе ночной атаки России на Украину 24 марта сбили 18 из 29 ракет и 25 из 28 ударных беспилотников типа Shahed, сообщило командование Воздушных сил. К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы (подробнее).

5. В Украине снова прозвучала воздушная тревога: РФ ударила "кинджалами" по Львовской области. В Украине около 9:30 во второй раз с начала дня прозвучала воздушная тревога, охватившая всю территорию государства. Воздушные силы сообщили о взлете четырех самолетов МиГ-31К, являющихся носителями аэробалистических ракет "Кинжал". На территории Львовщины произошли взрывы – было два попадания в инфраструктурный объект (подробнее).

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