"По лікті в крові, але з вуаллю дівиці". Кислиця відповів Путіну щодо "політичної культури"
Сергій Кислиця (Фото: EPA)

Московські чиновники, які керували вбивствами українців, прикривають свою зарозумілість дівочою вуаллю. Про це написав перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, коментуючи заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито "відсутність політичної культури" у Києва.

"Важко сказати, про що він (Путін – ред.) говорить. Не думаю, що йдеться про скарги Володимира Мединського, якого я попросив не підвищувати на мене голос минулого разу в Стамбулі, нагадавши йому, що я не працюю ні на російську владу, ні на нього", – написав Кислиця.

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Дипломат додав, що, на відміну від російської делегації, очікує серйозного діалогу, а "не театру в дусі Радбезу ООН з Василем Небензєю".

"Не дивує, що навіть якщо вони не буквально по лікті в крові після вбивства тисяч українців власноруч, бандитські московські чиновники, які щонайменше керували вбивцями, прикривають свою зарозумілість вуаллю дівиці", – йдеться в дописі Кислиці.

Нагадаємо, 4 червня Путін заявив пропагандистським медіа, що "київська влада не володіє елементарною політичною культурою, дозволяючи собі безпосередньо ображати тих, з ким вона намагається домовитися".

Картинка з посту Кислиці (Фото: x.com/SergiyKyslytsya)
Картинка з посту Кислиці (Фото: x.com/SergiyKyslytsya)
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