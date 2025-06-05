"По локти в крови, но с вуалью девицы". Кислица ответил Путину о "политической культуре"

Накануне российский диктатор заявил, что киевские власти "позволяют себе оскорблять тех, с кем пытаются договориться"

Сергей Кислица (Фото: EPA)

Московские чиновники, руководившие убийствами украинцев, прикрывают свое высокомерие девичьей вуалью. Об этом написал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы "отсутствии политической культуры" у Киева.

"Трудно сказать, о чем он (Путин – ред.) говорит. Не думаю, что речь идет о жалобах Владимира Мединского, которого я попросил не повышать на меня голос в прошлый раз в Стамбуле, напомнив ему, что я не работаю ни на российские власти, ни на него", — написал Кислица.

Дипломат добавил, что, в отличие от российской делегации, ожидает серьезного диалога, а "не театра в духе Совбеза ООН с Василием Небензей".

"Не удивляет, что даже если они не буквально по локти в крови после убийства тысяч украинцев собственноручно, по меньшей мере руководившие убийцами бандитские московские чиновники прикрывают свое высокомерие вуалью девицы", – говорится в сообщении Кислицы.

Напомним, 4 июня Путин заявил пропагандистским медиа, что "киевские власти не владеют элементарной политической культурой, позволяя себе напрямую оскорблять тех, с кем они пытаются договориться".

Картинка с поста Кислицы (Фото: x.com/SergiyKyslytsya)