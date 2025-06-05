"По локти в крови, но с вуалью девицы". Кислица ответил Путину о "политической культуре"
Московские чиновники, руководившие убийствами украинцев, прикрывают свое высокомерие девичьей вуалью. Об этом написал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы "отсутствии политической культуры" у Киева.
"Трудно сказать, о чем он (Путин – ред.) говорит. Не думаю, что речь идет о жалобах Владимира Мединского, которого я попросил не повышать на меня голос в прошлый раз в Стамбуле, напомнив ему, что я не работаю ни на российские власти, ни на него", — написал Кислица.
Дипломат добавил, что, в отличие от российской делегации, ожидает серьезного диалога, а "не театра в духе Совбеза ООН с Василием Небензей".
"Не удивляет, что даже если они не буквально по локти в крови после убийства тысяч украинцев собственноручно, по меньшей мере руководившие убийцами бандитские московские чиновники прикрывают свое высокомерие вуалью девицы", – говорится в сообщении Кислицы.
Напомним, 4 июня Путин заявил пропагандистским медиа, что "киевские власти не владеют элементарной политической культурой, позволяя себе напрямую оскорблять тех, с кем они пытаются договориться".
- 3 июня Кислица прокомментировал заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о достижении мира с Украиной. По его словам, "смертельно наивные" или "полезные идиоты" верят в то, что Москва действует добросовестно и заинтересована в достижении мира.
- 4 июня президент Владимир Зеленский предложил России "прекращение огня" к потенциальной встрече с Путиным.
- В тот же день президент США Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Во время нее правитель Кремля пригрозил "ответить" Украину за атаку на аэродромы. Зеленский заявил, что Россия показывает средний палец мира.