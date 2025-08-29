Посольство США засудило атаку РФ 28 серпня: Трамп заявляв, що вбивства мають припинитися

В дипустанові підкреслили, що удари по житлових будинках і цивільних районах є неприйнятними

У Києві розбирають завали (Фото: ДСНС)

Посольство США в Україні засудило атаку Росії по Києву в ніч на 28 серпня, внаслідок якої загинули 23 особи. Повідомлення опубліковане на сторінці посольства в соцмережі Х.

У заяві сказано, що президент США Дональд Трамп чітко заявляв, що вбивства мають припинитися.

"Коли йдеться про цю війну, президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, і обидві сторони повинні інвестувати в узгоджене рішення", – йдеться в повідомленні.

В посольстві нагадали, що в ніч проти 28 серпня Росія ракетами та дронами атакувала Україну, зокрема були понівечені будівлі, де розташовані Представництво ЄС та Британська Рада. У відомстві підкреслили:

"Удари по цивільних районах є неприйнятними та мають бути негайно припинені, і ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам", – зазначили в відомстві.