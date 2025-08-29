Посольство США засудило атаку РФ 28 серпня: Трамп заявляв, що вбивства мають припинитися
Посольство США в Україні засудило атаку Росії по Києву в ніч на 28 серпня, внаслідок якої загинули 23 особи. Повідомлення опубліковане на сторінці посольства в соцмережі Х.
У заяві сказано, що президент США Дональд Трамп чітко заявляв, що вбивства мають припинитися.
"Коли йдеться про цю війну, президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, і обидві сторони повинні інвестувати в узгоджене рішення", – йдеться в повідомленні.
В посольстві нагадали, що в ніч проти 28 серпня Росія ракетами та дронами атакувала Україну, зокрема були понівечені будівлі, де розташовані Представництво ЄС та Британська Рада. У відомстві підкреслили:
"Удари по цивільних районах є неприйнятними та мають бути негайно припинені, і ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам", – зазначили в відомстві.
- У ніч проти 28 серпня Росія масовано атакувала Україну, зокрема Київ, – ворог запустив майже 600 дронів і 31 ракету. У столиці наслідки фіксуються у семи районах. У Дарницькому районі – пряме влучання в п'ятиповерхівку, зруйновано під'їзд.
- ЄС і Велика Британія викликали послів Росії через пошкодження дипломатичних установ у Києві, а спецпредставник США Келлог заявив, що цей кричущий напад загрожує миру, якого так прагне досягнути Трамп.
- Станом на ранок 29 серпня кількість жертв у Києві зросла до 23 осіб, цей день оголошений Днем жалоби за загиблими, на місці тривають розбори завалів.
