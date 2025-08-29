Посольство США осудило атаку РФ 28 августа: Трамп заявлял, что убийства нужно прекратить

В дипучреждении подчеркнули, что удары по жилым домам и гражданским районам неприемлемы

В Киеве разбирают завалы (Фото: ГСЧС)

Посольство США в Украине осудило атаку России по Киеву в ночь на 28 августа, в результате которой погибли 23 человека. Сообщение опубликовано на странице посольства в соцсети Х.

В заявлении сказано, что президент США Дональд Трамп четко заявлял, что убийства должны прекратиться.

"Когда речь идет об этой войне, президент Трамп четко заявил: убийства должны прекратиться, и обе стороны должны инвестировать в согласованное решение", – говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что в ночь на 28 августа Россия ракетами и дронами атаковала Украину, в частности были повреждены здания, где расположены Представительство ЕС и Британский Совет. В ведомстве подчеркнули:

"Удары по гражданским районам являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены, и мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям", – отметили в ведомстве.