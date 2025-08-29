Посольство США осудило атаку РФ 28 августа: Трамп заявлял, что убийства нужно прекратить
Посольство США в Украине осудило атаку России по Киеву в ночь на 28 августа, в результате которой погибли 23 человека. Сообщение опубликовано на странице посольства в соцсети Х.
В заявлении сказано, что президент США Дональд Трамп четко заявлял, что убийства должны прекратиться.
"Когда речь идет об этой войне, президент Трамп четко заявил: убийства должны прекратиться, и обе стороны должны инвестировать в согласованное решение", – говорится в сообщении.
В посольстве напомнили, что в ночь на 28 августа Россия ракетами и дронами атаковала Украину, в частности были повреждены здания, где расположены Представительство ЕС и Британский Совет. В ведомстве подчеркнули:
"Удары по гражданским районам являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены, и мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям", – отметили в ведомстве.
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев, – враг запустил почти 600 дронов и 31 ракету. В столице последствия фиксируются в семи районах. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд.
- ЕС и Великобритания вызвали послов России из-за повреждения дипломатических учреждений в Киеве, а спецпредставитель США Келлог заявил, что это вопиющее нападение угрожает миру, которого так стремится достичь Трамп.
- По состоянию на утро 29 августа количество жертв в Киеве возросло до 23 человек, этот день объявлен Днем траура по погибшим, на месте продолжаются разборы завалов.
