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П'ять головних новин України та світу на 19:00 10 серпня

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 18:59
П'ять головних новин України та світу на 19:00 10 серпня - Фото
Результати удару РФ по нафтобазі у Дубно (фото - Офіс генерального прокурора)

1. Рівненську область масовано атакували БПЛА. Знищено нафтобазу біля Дубна — відео. За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Коваля, атакою БПЛА зруйновано нафтобазу в районі Дубна, жертв немає. Хімічний та радіаційний фон у нормі, евакуювати громадян не будуть. В результаті атаки знищено резервуари з пальним нафтобази.

2. Україна визнала алкогольну компанію Bacardi спонсором війни. Національне агентство із запобігання корупції внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення ухвалено після публікації в газеті Wall Street Journal, яка дізналася, що Bacardi активно продовжує діяльність у Росії та набирає нових працівників, попри попередні обіцянки припинити постачання до цієї країни.

3. Росія масово вимикає датчики ідентифікації на своїх цивільних суднах у Чорному морі. РФ продовжує масово вимикати датчики для ідентифікації на своїх цивільних суднах у Чорному морі. Судна під прапором Росії часто здійснюють незаконне перевезення вантажів – насамперед нафти.

4. У Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію. У Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію через постійні удари російських окупантів. Евакуація торкнеться Дворічанської, Петропавлівської, Кіндрашівської, Курильської та Куп'янської громад.

5. Торохтія та Гунька виключили із фракції Слуги народу, Арахамія закликає "жити по-новому". У Слузі народу завершили всі юридичні процедури щодо виключення Анатолія Гунька та Богдана Торохтія з фракції СН у Верховній Раді, повідомив голова фракції Давид Арахамія. Торохтій виключений через скандальну поїздку за кордон під час війни, Гунько через висунуті проти нього звинувачення в корупції.

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Сергій Бережний
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