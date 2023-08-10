UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 августа

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 августа - Фото
Результаты удара РФ по нефтебазе в Дубно (фото - Офис генерального прокурора)

1. Ровенскую область массированно атаковали БПЛА. Уничтожена нефтебаза возле Дубно — видео. По данным главы областной военной администрации Виталия Коваля, атакой БПЛА разрушена нефтебаза в районе Дубно, жертв нет. Химический и радиационный фон в норме, эвакуировать граждан не будут. В результате атаки уничтожены резервуары с горючим нефтебазы.

2. Украина признала алкогольную компанию Bacardi спонсором войныНациональное агентство по предотвращению коррупции внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Решение принято после публикации в газете Wall Street Journal, которая узнала, что Bacardi активно продолжает деятельность в России и набирает новых сотрудников, несмотря на предыдущие обещания прекратить поставки в эту страну.

3. Россия массово выключает датчики идентификации на своих гражданских судах в Черном мореРФ продолжает массово выключать датчики для идентификации на своих гражданских судах в Черном море. Суда под флагом России часто осуществляют незаконную перевозку грузов – в первую очередь, нефти.

4. В Купянском районе объявили обязательную эвакуациюВ Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских оккупантов. Эвакуация затронет Двуречанскую, Петропавловскую, Кондрашевскую, Курильскую и Купянскую общины. 

5. Торохтия и Гунько исключили из фракции Слуги народа, Арахамия призывает "жить по-новому"В Слуге народа завершили все юридические процедуры по исключению Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции СН в Верховной Раде, сообщил глава фракции Давид Арахамия. Торохтий исключен из-за скандальной поездки за границу во время войны, Гунько из-за выдвинутых против него обвинений в коррупции.  

Читайте также: Как Нафтогаз и Офис президента не поделили наследство Медведчука

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 