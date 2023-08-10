Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 августа

1. Ровенскую область массированно атаковали БПЛА. Уничтожена нефтебаза возле Дубно — видео. По данным главы областной военной администрации Виталия Коваля, атакой БПЛА разрушена нефтебаза в районе Дубно, жертв нет. Химический и радиационный фон в норме, эвакуировать граждан не будут. В результате атаки уничтожены резервуары с горючим нефтебазы.

2. Украина признала алкогольную компанию Bacardi спонсором войны. Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Решение принято после публикации в газете Wall Street Journal, которая узнала, что Bacardi активно продолжает деятельность в России и набирает новых сотрудников, несмотря на предыдущие обещания прекратить поставки в эту страну.

3. Россия массово выключает датчики идентификации на своих гражданских судах в Черном море. РФ продолжает массово выключать датчики для идентификации на своих гражданских судах в Черном море. Суда под флагом России часто осуществляют незаконную перевозку грузов – в первую очередь, нефти.

4. В Купянском районе объявили обязательную эвакуацию. В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских оккупантов. Эвакуация затронет Двуречанскую, Петропавловскую, Кондрашевскую, Курильскую и Купянскую общины.

5. Торохтия и Гунько исключили из фракции Слуги народа, Арахамия призывает "жить по-новому". В Слуге народа завершили все юридические процедуры по исключению Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции СН в Верховной Раде, сообщил глава фракции Давид Арахамия. Торохтий исключен из-за скандальной поездки за границу во время войны, Гунько из-за выдвинутых против него обвинений в коррупции.

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