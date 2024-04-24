Речник Міноборони про затримку допомоги від США: Україна пів року трималася самотужки

Дмитро Лазуткін заявив, що допомога від країн Європи не могла кардинально змінити ситуацію на полі бою

Дмитро Лазуткін (Фото: Facebook)

Без значної військової допомоги від США, поки відповідний законопроєкт був заблокований у Конгресі, Україна пів року трималася самотужки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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Лазуткін заявив, що допомогу від країн Європи недооцінювати не варто, але вона не могла кардинально змінити ситуацію на полі бою. Через це, за його словами, було втрачено низку населених пунктів, зокрема Авдіївку.

Речник Міноборони наголосив, що ворог переважав у боєприпасах один до десяти.

"Також слід зазначити, що постійно летіли керовані авіаційні бомби. Десятки КАБів на Авдіївському лише напрямку щодня летіли на позиції українських військовослужбовців, представників Сил оборони. Мужність і героїзм наших військових були величезними, насправді неможливо їх переоцінити", – заявив Лазуткін.

Речник Міноборони зазначив, що ворог зазнавав "величезних" втрат попри брак у ЗСУ боєприпасів, сил та засобів.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню.

24 квітня закон про допомогу Україні підписав Джо Байден.

Того ж дня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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