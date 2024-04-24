Спикер Минобороны о задержке помощи от США: Украина полгода держалась в одиночку
Без значительной военной помощи от США, пока соответствующий законопроект был заблокирован в Конгрессе, Украина полгода держалась самостоятельно. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
Лазуткин заявил, что помощь от стран Европы недооценивать не стоит, но она не могла кардинально изменить ситуацию на поле боя. Из-за этого, по его словам, был потерян ряд населенных пунктов, в том числе Авдеевка.
Спикер Минобороны подчеркнул, что враг преобладал в боеприпасах один к десяти.
"Также следует отметить, что постоянно летели управляемые авиационные бомбы. Десятки КАБов на Авдеевском только направлении ежедневно летели на позиции украинских военнослужащих, представителей Сил обороны. Мужество и героизм наших военных были огромными, на самом деле невозможно их переоценить", – заявил Лазуткин.
Спикер Минобороны отметил, что враг нес "огромные" потери, несмотря на нехватку в ВСУ боеприпасов, сил и средств.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.
- 23 апреля американский Сенат проголосовал за принятие дополнительного финансирования союзникам: Украине, Израилю и Тайваню.
- 24 апреля закон о помощи Украине подписал Джо Байден.
- В тот же день Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.
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