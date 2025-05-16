Росія б'є по готелях в Україні, щоб завадити медіа висвітлювати війну – дослідження

Наслідки атаки РФ на готель у Краматорську (Фото: Суспільне)

З початку повномасштабної війни та до середини березня 2025 року Росія щонайменше 31 раз атакувала українські готелі, унаслідок чого постраждали щонайменше 25 медіафахівців. Про це йдеться в дослідженні журналістських організацій Truth Hounds та "Репортери без кордонів" (RSF).

З 2022-го до 2025 року кількість російських ударів по готелях на підконтрольних Україні територіях суттєво зросла. Якщо у 2022-му таких атак було вісім, то вже у 2024 році їх зафіксували щонайменше 14, з яких переважна більшість — після серпня. Лише за перші два місяці 2025 року сталося ще чотири подібні обстріли. Загалом під ударами опинилися щонайменше 25 готелів.

Автори дослідження вважають, що ці атаки не виглядають випадковими — йдеться про цілеспрямовану та повторювану тактику. У більшості випадків у готелях мешкали журналісти, гуманітарні працівники, держслужбовці у відрядженнях і внутрішньо переміщені особи. Військові могли перебувати там епізодично, однак їхня присутність не мала системного характеру. Удари найчастіше здійснювались уночі за допомогою ракет типу "Іскандер" і переважно по прифронтових містах, зокрема по Кривому Рогу, який неодноразово ставав ціллю у 2024–2025 роках.

Внаслідок атак постраждали щонайменше 25 медійників, зокрема загинув співробітник міжнародної агенції Reuters Раян Еванс. Аналітики вбачають у таких ударах намагання залякати журналістів і гуманітарні місії, щоб зменшити присутність незалежних спостерігачів та ускладнити документування воєнних злочинів. Водночас російська пропаганда намагається легітимізувати свої дії, просуваючи заяви про нібито "іноземних найманців" у готелях.

Під час дослідження також зафіксовано вісім випадків ударів по готелях на окупованих територіях, завданих українською армією. Щонайменше у чотирьох з них підтверджено присутність російських військових, що, за нормами міжнародного права, робить ці об’єкти законними цілями. Один із таких ударів стався в липні 2023 року по готелю в Бердянську, внаслідок чого було ліквідовано російського генерала Олега Цокова.

Українські та іноземні журналісти, які працюють на фронті, повідомили, що атаки по готелях суттєво ускладнили планування поїздок, посилили психологічне навантаження та стали джерелом тривалого стресу. Робота в зоні бойових дій, за їхніми словами, стала непередбачуваною та значно ризикованішою.

Інфографіка: Truth Houds