Россия бьет по гостиницам в Украине, чтобы помешать медиа освещать войну – исследование

Последствия атаки РФ на отель в Краматорске (Фото: Суспильне)

С начала полномасштабной войны и до середины марта 2025 года Россия по меньшей мере 31 раз атаковала украинские отели, в результате чего пострадали не менее 25 медиаспециалистов. Об этом говорится в исследовании журналистских организаций Truth Hounds и "Репортеры без границ" (RSF).

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С 2022-го по 2025 год количество российских ударов по гостиницам на подконтрольных Украине территориях существенно выросло. Если в 2022-м таких атак было восемь, то уже в 2024 году их зафиксировали по меньшей мере 14, из которых подавляющее большинство — после августа. Только за первые два месяца 2025 года произошло еще четыре подобных обстрела. В общей сложности под ударами оказались не менее 25 отелей.

Авторы исследования считают, что эти атаки не выглядят случайными — речь идет о целенаправленной и повторяющейся тактике. В большинстве случаев в гостиницах проживали журналисты, гуманитарные работники, госслужащие в командировках и внутренне перемещенные лица. Военные могли находиться там эпизодически, однако их присутствие не имело системного характера. Удары чаще всего осуществлялись ночью с помощью ракет типа "Искандер" и преимущественно по прифронтовым городам, в частности, по Кривому Рогу, который неоднократно становился целью в 2024-2025 годах.

В результате атак пострадали по меньшей мере 25 медийщиков, в том числе погиб сотрудник международного агентства Reuters Райан Эванс. Аналитики видят в таких ударах попытку запугать журналистов и гуманитарные миссии, чтобы уменьшить присутствие независимых наблюдателей и усложнить документирование военных преступлений. В то же время российская пропаганда пытается легитимизировать свои действия, продвигая заявления о якобы "иностранных наемниках" в гостиницах.

В ходе исследования также зафиксировано восемь случаев ударов по гостиницам на оккупированных территориях, нанесенных украинской армией. По меньшей мере в четырех из них подтверждено присутствие российских военных, что, по нормам международного права, делает эти объекты законными целями. Один из таких ударов произошел в июле 2023 года по гостинице в Бердянске, в результате чего был ликвидирован российский генерал Олег Цоков.

Украинские и иностранные журналисты, работающие на фронте, сообщили, что атаки по гостиницам существенно усложнили планирование поездок, усилили психологическую нагрузку и стали источником длительного стресса. Работа в зоне боевых действий, по их словам, стала непредсказуемой и значительно более рискованной.

Инфографика: Truth Houds