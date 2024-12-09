Росія попросила Туреччину допомогти з виведенням військ із Сирії – CNN Türk
Росія попросила Туреччину забезпечити безпечне виведення своїх військових із Сирії після краху режиму диктатора Башара Асада. Про це повідомляє CNN Türk, посилаючись на повідомлення журналістки Дікле Канови з Анкари.
Згідно з інформацією журналістки, російські війська планують вивести з території Сирії, залишивши контроль лише над двома важливими об’єктами.
"Росія звернулася за підтримкою до Туреччини для безпечного виходу своїх солдатів із Сирії, за винятком військово-морської бази у Тартусі та авіабази Хмеймім. Російських військових евакуюють з території повітряним шляхом", – написала Канова.
Як додає видання, солдатів доставлять у зони, підконтрольні турецькій армії, звідки їх літаком переправлять до Росії.
2 грудня стало відомо, що Росія почала тікати з Дамаску. Щодо військової техніки, спеціалізоване видання Naval News, посилаючись на обізнаних експертів, припускає, що РФ може вивести всі свої кораблі з Тартуса.
На базі у порту Тартус, як зазначає видання, Росія мала шість військових кораблів, включно з підводним човном. Серед них були два фрегати класу "Горшков", один фрегат класу "Григорович", два допоміжні судна й підводний човен.
Згодом повітряне судно зникло з радарів. Інформація про загибель Асада, який утримував владу з 2000 року за допомогою репресій та підтримки Росії та Ірану, наразі не підтверджена.
За даними ГУР, Росія провела операцію з порятунку Асада – дані щодо збиття чи авіакатастрофи його літака є дезінформацією для прикриття. Російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням на "джерело у Кремлі" стверджує, що Асад із членами своєї родини прибув до Москви, Росія надала їм притулок.
- Українська воєнна розвідка заявила, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".
- Голова МЗС Сибіга зауважив, що падіння режиму Асада – те, що буде з усіма, хто робить ставку на Володимира Путіна. За його словами, Україна готова до відновлення відносин із Сирією у майбутньому. У Європі також схвально відреагували на події у Сирії.