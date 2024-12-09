Росія попросила Туреччину допомогти з виведенням військ із Сирії – CNN Türk

Російські солдати вийдуть із Сирії, але два стратегічні об'єкти залишатимуться під контролем Кремля

Фото: EPA-EFE/BILAL AL HAMMOUD

Росія попросила Туреччину забезпечити безпечне виведення своїх військових із Сирії після краху режиму диктатора Башара Асада. Про це повідомляє CNN Türk, посилаючись на повідомлення журналістки Дікле Канови з Анкари.

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Згідно з інформацією журналістки, російські війська планують вивести з території Сирії, залишивши контроль лише над двома важливими об’єктами.

"Росія звернулася за підтримкою до Туреччини для безпечного виходу своїх солдатів із Сирії, за винятком військово-морської бази у Тартусі та авіабази Хмеймім. Російських військових евакуюють з території повітряним шляхом", – написала Канова.

Як додає видання, солдатів доставлять у зони, підконтрольні турецькій армії, звідки їх літаком переправлять до Росії.

2 грудня стало відомо, що Росія почала тікати з Дамаску. Щодо військової техніки, спеціалізоване видання Naval News, посилаючись на обізнаних експертів, припускає, що РФ може вивести всі свої кораблі з Тартуса.

На базі у порту Тартус, як зазначає видання, Росія мала шість військових кораблів, включно з підводним човном. Серед них були два фрегати класу "Горшков", один фрегат класу "Григорович", два допоміжні судна й підводний човен.

ДОВІДКА 8 грудня сирійські повстанці повідомили, що режим Башара Асада повалено: уночі, коли опозиційні сили



Згодом повітряне судно



За даними ГУР, Росія провела 8 грудня сирійські повстанці повідомили, що режим Башара Асада повалено: уночі, коли опозиційні сили увійшли у Дамаск , диктатор залишив місто літаком.Згодом повітряне судно зникло з радарів . Інформація про загибель Асада, який утримував владу з 2000 року за допомогою репресій та підтримки Росії та Ірану, наразі не підтверджена.За даними ГУР, Росія провела операцію з порятунку Асада – дані щодо збиття чи авіакатастрофи його літака є дезінформацією для прикриття. Російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням на "джерело у Кремлі" стверджує, що Асад із членами своєї родини прибув до Москви, Росія надала їм притулок.