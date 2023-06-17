Росія наступає на п'ятьох напрямках – карта боїв
Протягом доби росіяни наступали на п’ятьох напрямках на сході України. На півдні окупанти стоять в обороні. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.
На Куп’янському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового Харківської області – успіху не мали.
На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки РФ в районі міста Мар’їнка.
На Шахтарському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області – успіху не мали.
На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії.
У Генштабі зазначили, що російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема зі стрільбою артилерійських підрозділів.
- Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.
- Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
- Вчора Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами: дивіться відео.
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