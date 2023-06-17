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Росія наступає на п'ятьох напрямках – карта боїв

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 19:35
Росія наступає на п'ятьох напрямках – карта боїв - Фото
Артилерійський обстріл окупантів (Фото: EPA)

Протягом доби росіяни наступали на п’ятьох напрямках на сході України. На півдні окупанти стоять в обороні. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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Армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового Харківської області – успіху не мали.

Росія наступає на п'ятьох напрямках – карта боїв
На Лиманському напрямку окупанти проводили наступальні дії у напрямку Білогорівки Луганської області – теж безуспішно.

Росія наступає на п'ятьох напрямках – карта боїв
На Авдіївському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки.

Росія наступає на п'ятьох напрямках – карта боїв

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки РФ в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області – успіху не мали.

Росія наступає на п'ятьох напрямках – карта боїв

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії.

У Генштабі зазначили, що російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема зі стрільбою артилерійських підрозділів.

  • Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.
  • Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
  • Вчора Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами: дивіться відео.

Дивіться також: Артилерія і міномети ЗСУ якісно відпрацювали по російській піхоті: відео з дрона

Оксана Житнюк
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війнаГенштаб
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