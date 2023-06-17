Росія наступає на п'ятьох напрямках – карта боїв

Протягом доби росіяни наступали на п’ятьох напрямках на сході України. На півдні окупанти стоять в обороні. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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Армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового Харківської області – успіху не мали.

На Лиманському напрямку окупанти проводили наступальні дії у напрямку Білогорівки Луганської області – теж безуспішно.

На Авдіївському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки РФ в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку росіяни проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області – успіху не мали.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії.

У Генштабі зазначили, що російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема зі стрільбою артилерійських підрозділів.

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.

Сирський повідомив, що керівництво ЗСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

Вчора Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та з командирами: дивіться відео.

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