Россия наступает на пяти направлениях – карта боев

В течение суток россияне наступали на пяти направлениях на востоке Украины. На юге оккупанты стоят в обороне. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Армия РФ и дальше сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

На Купянском направлении россияне проводили наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области – успеха не имели.

На Лиманском направлении оккупанты проводили наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области – тоже безуспешно.

На Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки РФ в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении россияне проводили наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области – успеха не имели.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия по подготовке мобилизованных, в том числе со стрельбой артиллерийских подразделений.

Сейчас украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух километров на каждом.

Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

Вчера Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.

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