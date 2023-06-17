Россия наступает на пяти направлениях – карта боев
В течение суток россияне наступали на пяти направлениях на востоке Украины. На юге оккупанты стоят в обороне. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
Армия РФ и дальше сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.
На Купянском направлении россияне проводили наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области – успеха не имели.
На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки РФ в районе города Марьинка.
На Шахтерском направлении россияне проводили наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области – успеха не имели.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.
В Генштабе отметили, что российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия по подготовке мобилизованных, в том числе со стрельбой артиллерийских подразделений.
- Сейчас украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух километров на каждом.
- Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.
- Вчера Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.
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