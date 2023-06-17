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Россия наступает на пяти направлениях – карта боев

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 19:35
Россия наступает на пяти направлениях – карта боев - Фото
Артиллерийский обстрел оккупантов (Фото: EPA)

В течение суток россияне наступали на пяти направлениях на востоке Украины. На юге оккупанты стоят в обороне. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Армия РФ и дальше сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

На Купянском направлении россияне проводили наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области – успеха не имели.

Россия наступает на пяти направлениях – карта боев
На Лиманском направлении оккупанты проводили наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области – тоже безуспешно.

Россия наступает на пяти направлениях – карта боев
На Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки.

Россия наступает на пяти направлениях – карта боев

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки РФ в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении россияне проводили наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области – успеха не имели.

Россия наступает на пяти направлениях – карта боев

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия по подготовке мобилизованных, в том числе со стрельбой артиллерийских подразделений.

  • Сейчас украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух километров на каждом.
  • Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.
  • Вчера Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.

Смотрите также: Артиллерия и минометы ВСУ качественно отработали по российской пехоте: видео с дрона

Оксана Житнюк
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войнагенштаб
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