СБУ: Російський агент готував прорив ДРГ на Сумщину, його затримали – фото

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання на гарячому агента російської Федеральної служби безпеки. За даними слідства, підозрюваний розвідував місця базування Сил оборони для російських прицільних ракетно-артилерійських ударів та готував прорив диверсійно-розвідувальних груп окупантів на Сумщину.

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Спецслужба пише, що фігурант намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, залучених у захисті прикордонних районів Сумщини.

Щоб збирати розвіддані, підозрюваний обходив місцевість та приховано фіксував позиції Сил оборони під виглядом розмов телефоном, пояснює СБУ.

Також серед завдань затриманого було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області, зазначає відомство.

За даними слідства, загарбники сподівалися використати інформацію від чоловіка для прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву своїх ДРГ на прикордоння області.

СБУ зазначає, що її співробітники спрацювали на випередження: своєчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії та затримали під час виконання розвідувального завдання.

Затримання дозволило зірвати плани загарбників та убезпечити місця тимчасового базування Сил оборони від можливих повітряних атак окупантів, зауважує спецслужба.

За даними відомства, затриманий — 54-річний мешканець міста Суми, який був дистанційно завербований російською спецслужбою у серпні 2023 року, у поле зору ФСБ чоловік потрапив через поширення прокремлівських коментарів на власній сторінці в забороненій соцмережі "Одноклассники".

СБУ зазначає, що після вербування фігурант комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат у месенджері, також за цим каналом зв'язку він скеровував окупантам фотозвіти з текстовим описом українських об’єктів.

Правоохоронці зауважують, що за виконані завдання загарбники надсилали фігуранту грошову винагороду, яка надходила чоловікові через криптовалютні платежі.

Під час обшуків у підозрюваного було вилучено банківську картку та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності, пише спецслужба.

Фігурант отримав підозру у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наприкінці жовтня 2023 року Державна прикордонна служба повідомила, що російські ДРГ регулярно намагаються зайти на територію України, проте після перетину кордону далеко їм пройти не вдається – Сили оборони одразу відкривають вогонь. У грудні командувач Об'єднаних сил повідомив, що російські ДРГ намагаються вдертися через кордон на півночі України, за два тижні було сім таких спроб.

17 грудня, після того як росіяни захопили в полон шістьох прикордонників, ДПСУ заявила про активізацію російських ДРГ.

10 січня 2024 року, близько п'ятої ранку, російська ДРГ розстріляла авто із цивільним чоловіком у Семенівській громаді Чернігівської області – він загинув.

24 січня командувач Об'єднаних сил повідомив про роботу контрдиверсійних резервів, які протидіють російським ДРГ на півночі.

27 січня на Сумщині російська диверсійна група розстріляла брата та сестру з Хотiнської громади.

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