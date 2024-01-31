СБУ: Российский агент готовил прорыв ДРГ в Сумскую область, его задержали – фото

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании на горячем агента российской Федеральной службы безопасности. По данным следствия, подозреваемый разведывал места базирования Сил обороны для российских прицельных ракетно-артиллерийских ударов и готовил прорыв диверсионно-разведывательных групп оккупантов в Сумскую область.

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Спецслужба пишет, что фигурант пытался выявить локацию наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, вовлеченных в защиту приграничных районов Сумской области.

Чтобы собирать разведданные, подозреваемый обходил местность и скрыто фиксировал позиции Сил обороны под видом телефонных разговоров, объясняет СБУ.

Среди задач задержанного было создание собственной сети информаторов для усиленной разведки на территории области, отмечает ведомство.

По данным следствия, захватчики надеялись использовать информацию от мужчины для прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва своих ДРГ на приграничные районы области.

СБУ отмечает, что ее сотрудники сработали на опережение: своевременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведывательного задания.

Задержание позволило сорвать планы захватчиков и обезопасить места временного базирования Сил обороны от возможных воздушных атак оккупантов, отмечает спецслужба.

По данным ведомства, задержанный — 54-летний житель города Сумы, дистанционно завербованный российской спецслужбой в августе 2023 года, в поле зрения ФСБ мужчина попал из-за распространения прокремлевских комментариев на своей странице в запрещенной соцсети "Одноклассники".

СБУ отмечает, что после вербовки фигурант коммуницировал со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере, также по этому каналу связи он направлял оккупантам фотоотчеты с текстовым описанием украинских объектов.

Правоохранители отмечают, что за выполненные задания захватчики присылали фигуранту денежное вознаграждение, поступавшее мужчине через криптовалютные платежи.

Во время обысков у подозреваемого были изъяты банковская карта и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности, пишет спецслужба.

Фигурант получил подозрение в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В конце октября 2023 года Государственная пограничная служба сообщила, что российские ДРГ регулярно пытаются зайти на территорию Украины, однако после пересечения границы далеко им пройти не удается – Силы обороны сразу открывают огонь. В декабре командующий Объединенными силами сообщил, что российские ДРГ пытаются прорваться через границу на севере Украины, за две недели было семь таких попыток.

17 декабря, после того как россияне захватили в плен шестерых пограничников, ГПСУ заявила об активизации российских ДРГ.

10 января 2024 года, около пяти утра, российская ДРГ расстреляла автомобиль с гражданским мужчиной в Семеновской громаде Черниговской области – он погиб.

24 января командующий Объединенными силами сообщил о работе контрдиверсионных резервов, противодействующих российским ДРГ на севере.

27 января в Сумской области российская диверсионная группа расстреляла брата и сестру из Хотинской громады.

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