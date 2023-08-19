Сім головних новин України та світу на 19:00 19 серпня

1. Україну атакують баражуючими боєприпасами: ППО під Черніговом, Хмельницьким, Вінницею. Вибух у Криму. У ніч на 19 серпня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 (Герань-2): вибухи чули під Черніговом, Хмельницьким та у Вінницькій області. Потужний "хлопок" був і в тимчасово окупованому Криму (детальніше).

2. 21 тонна вибухівки. Як уперше атакували Кримський міст – розповідь голови СБУ та фото. Голова Служби безпеки України розповів, як у жовтні 2022 року українці вперше підривали Кримський міст. Для цього знадобилася 21 тонна вибухівки в тротиловому еквіваленті (детальніше).

3. У ЗСУ використовуватимуть дрони SkyKnight 2 зі штучним інтелектом – фото. Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах українські БПЛА SkyKnight зі штучним інтелектом. Дрон SkyKnight 2 з максимальним корисним навантаженням у 2,5 кг досить швидкий, потужний і водночас тихий (детальніше).

4. Зеленський поїхав до Швеції домовлятися про оборонне співробітництво.

Президент Володимир Зеленський відвідує Швецію, де планує домовлятися про оборонне співробітництво. За словами президента, у нього заплановані зустрічі з прем'єр-міністром, королем Карлом XVI, королевою Сільвією, спікером та головами парламентських партій (детальніше).



5. По центру Чернігова Росія вдарила ракетою у вихідний: семеро загиблих, понад 100 поранених — відео. Країна-терорист РФ завдала удару, ймовірно, ракетою "Іскандер" по драмтеатру у центрі Чернігова, є загиблі та понад 100 поранених. У будівлі відбувалась виставка дронів (детальніше).

6. Диверсанти в Росії атакували військовий аеродром під Великим Новгородом: там Ту-22М3 — фото, мапа. У Росії один або декілька дронів атакувало військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області на південь від Санкт-Петербурга. Там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Міноборони країни-окупанта визнало пошкодження одного літаку (детальніше).

7. Пілоти тестують літаки Gripen, до отримання теоретично три кроки – прессекретар Зеленського. Зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання ще три кроки, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров. За його словами, Україна сконцентрована не лише на отриманні винищувачів F-16, але й трьох інших типах літаків (детальніше).

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