Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 августа

1. Украину атакуют баражирующими боеприпасами: ПВО под Черниговом, Хмельницким, Винницой. Взрыв в Крыму. В ночь на 19 августа Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 (Герань-2): взрывы слышали под Черниговом, Хмельницким и Винницкой области. Мощный "хлопок" был и во временно оккупированном Крыму (подробнее).

2. 21 тонна взрывчатки. Как впервые атаковали Крымский мост – рассказ главы СБУ и фото. Глава Службы безопасности Украины рассказал, как в октябре 2022 года украинцы впервые взрывали Крымский мост. Для этого понадобилась 21 тонна взрывчатки в тротиловом эквиваленте (подробнее).

3. В ВСУ будут использовать дроны SkyKnight 2 с искусственным интеллектом – фото. Министерство обороны допустило к эксплуатации в войсках украинские БПЛА SkyKnight с искусственным интеллектом. Дрон SkyKnight 2 с максимальной полезной нагрузкой в 2,5 кг достаточно быстрый, мощный и одновременно тихий (подробнее).

4. Зеленский поехал в Швецию договариваться об оборонном сотрудничестве.

Президент Владимир Зеленский посещает Швецию, где намерен договариваться об оборонном сотрудничестве. По словам президента, у него запланированы встречи с премьер-министром, королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером и главами парламентских партий (подробнее).



5. По центру Чернигова Россия ударила ракетой в выходной: семь погибших, более 100 раненых — видео. Страна-террорист РФ нанесла удар, вероятно, ракетой "Искандер" по драмтеатру в центре Чернигова, погибших и более 100 раненых. В здании проходила выставка дронов (подробнее).

6. Диверсанты в России атаковали военный аэродром под Великим Новгородом: там Ту-22М3 – фото, карта. В России один или несколько дронов атаковало военный аэродром в Сольцах в Новгородской области к югу от Санкт-Петербурга. Там базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Минобороны страны-оккупанта признало повреждение одного самолета (подробнее).

7. Пилоты тестируют самолеты Gripen, до получения теоретически три шага – пресс-секретарь Зеленского. Сейчас украинские пилоты проводят тестирование шведских самолетов Gripen, но до их теоретического получения еще три шага, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, Украина сконцентрирована не только на получении истребителей F-16, но и трех других типах самолетов (подробнее).

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