Ще одна країна Євросоюзу зафіксувала невідомі дрони над військовими об’єктами

Чеська армія готова виявляти та ідентифікувати БпЛА, а також знешкоджувати їх, заявила речниця Генштабу країни

Військові НАТО (Фото: Artur Reszko/EPA)

Чехія зафіксувала випадки появи невідомих безпілотників біля стратегічних, зокрема військових об’єктів. Про це повідомила речниця Генерального штабу країни Зденка Собарня Кошванцова, передає медіа Echo24.

За її словами, армія фіксує дрони над чеською інфраструктурою.

"Особливо над нашими військовими об'єктами. Однак їхній список є секретною інформацією", – сказала речниця.

Вона додала, що чеська армія постійно обмінюється інформацією про загрози з партнерами по НАТО, але навіть ця інформація є секретною. Представниця Генштабу зазначила, що чеська армія готова виявляти та ідентифікувати дрони, а також знешкоджувати їх.

"Або у формі нелетального – електромагнітні перешкоди, так зване глушіння, або летального – нейтралізації кінетичною силою. Вибір форми розгортання сил також пов'язаний з можливими ризиками побічних збитків. Умови розгортання чеської армії на нашій території визначені законом", – наголосила вона.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Чехії Гана Мала заявила, що чеська влада співпрацює з іноземними партнерами та обмінюється інформацією, щоб допомогти підвищити стійкість до цих інцидентів.

Речниця армії, полковниця Магдалена Дворжакова пізніше додала, що армія збирає інформацію про польоти дронів над військовими районами та об'єктами.

"Наразі справді спостерігається збільшення кількості інцидентів з дронами, але вони переважно спричинені незнанням закону або непрофесійним поводженням з ними пілотами-аматорами. Однак це поширені правопорушення. Ми не реєструємо ніяких типів дронів, які були зафіксовані в Німеччині. Серед іншого, ми вживаємо інших заходів для покращення виявлення дронів у районі військових об'єктів", – сказала Дворжакова.

Протягом останніх тижнів низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Норвегія та Бельгія, повідомляли про інциденти за участю неідентифікованих дронів над критично важливою інфраструктурою.

Наразі незрозуміло, хто відповідальний за польоти БпЛА над європейськими аеропортами та іншими об'єктами інфраструктури. Однак деякі країни висловили занепокоєння, що це може бути Росія.

Наприкінці вересня невідомі безпілотники фіксували в Данії та Швеції.

Також БпЛА літали над землею Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини та поблизу аеропорту в Мюнхені.

8 жовтня над стратегічно важливою авіабазою НАТО у Німеччині було зафіксовано невідомий безпілотник.

Того самого дня повідомлялося про польоти БпЛА над заводами збройової компанії в Бельгії.