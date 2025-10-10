Еще одна страна Евросоюза зафиксировала неизвестные дроны над военными объектами

Чешская армия готова выявлять и идентифицировать БпЛА, а также обезвреживать их, заявила спикер Генштаба страны

Военные НАТО (Фото: Artur Reszko/EPA)

Чехия зафиксировала случаи появления неизвестных беспилотников возле стратегических, в частности военных объектов. Об этом сообщила спикер Генерального штаба страны Зденка Собарня Кошванцова, передает медиа Echo24.

По ее словам, армия фиксирует дроны над чешской инфраструктурой.

"Особенно над нашими военными объектами. Однако их список является секретной информацией", – сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что чешская армия постоянно обменивается информацией об угрозах с партнерами по НАТО, но даже эта информация является секретной. Представительница Генштаба отметила, что чешская армия готова выявлять и идентифицировать дроны, а также обезвреживать их.

"Либо в форме нелетального – электромагнитные помехи, так называемое глушение, либо летального – нейтрализации кинетической силой. Выбор формы развертывания сил также связан с возможными рисками побочных убытков. Условия развертывания чешской армии на нашей территории определены законом", – подчеркнула она.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Чехии Гана Мала заявила, что чешские власти сотрудничают с иностранными партнерами и обмениваются информацией, чтобы помочь повысить устойчивость к этим инцидентам.

Пресс-секретарь армии, полковник Магдалена Дворжакова позже добавила, что армия собирает информацию о полетах дронов над военными районами и объектами.

"Сейчас действительно наблюдается увеличение количества инцидентов с дронами, но они в основном вызваны незнанием закона или непрофессиональным обращением с ними пилотами-любителями. Однако это распространенные правонарушения. Мы не регистрируем никаких типов дронов, которые были зафиксированы в Германии. Среди прочего, мы принимаем другие меры для улучшения обнаружения дронов в районе военных объектов", – сказала Дворжакова.

В течение последних недель ряд европейских стран, в частности Германия, Дания, Норвегия и Бельгия, сообщали об инцидентах с участием неидентифицированных дронов над критически важной инфраструктурой.

Пока непонятно, кто ответственен за полеты БпЛА над европейскими аэропортами и другими объектами инфраструктуры. Однако некоторые страны выразили беспокойство, что это может быть Россия.

В конце сентября неизвестные беспилотники фиксировали в Дании и Швеции.

Также БпЛА летали над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии и вблизи аэропорта в Мюнхене.

8 октября над стратегически важной авиабазой НАТО в Германии был зафиксирован неизвестный беспилотник.

В тот же день сообщалось о полетах БпЛА над заводами оружейной компании в Бельгии.