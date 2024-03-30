Шість головних новин України та світу на 21:00 30 березня

Зеленський продовжує кадрові ротації в Офісі президента, вибух у п'ятиповерхівці в Білій Церкві, екстрені відключення світла та інші новини

Біла Церква (Фото: ДСНС)

1. Голова Нацзборів Франції про заяву Макрона щодо відправлення військ: Все залишається можливим. Голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве заявила, що "зараз все можливо", коментуючи слова президента Франції Емманюеля Макрона про ймовірність відправлення іноземних військ до України. Про це, перебуваючи з візитом в Одесі 30 березня, вона сказала на спільному брифінгу зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком (детальніше).

2. Зеленський звільнив свого першого помічника та ще низку радників. 30 березня президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень: звільнив свого першого помічника та одну радницю, а також відсторонив зі збереженням посади ще чотирьох радників (детальніше).

3. Ракетний удар по Україні. У Білому домі закликали ухвалити допомогу: Потреба є терміновою. У Білому дому розцінюють російські повітряні атаки на об’єкти енергетики України як намагання диктатора Володимира Путіна зламати дух українців та закликають Конгрес США не зволікати з ухваленням допомоги. Про це йдеться в офіційній заяві речниці Ради нацбезпеки Білого дому Едрієн Вотсон (детальніше).

4. В чотирьох областях впроваджено екстрені відключення світла через російські атаки. У чотирьох областях – Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Донецькій – ввечері 30 березня запроваджено екстрені відключення світла (детальніше).

5. У Білій Церкві стався вибух у п'ятиповерхівці: виявлено тіла двох людей – фото, відео. У місті Біла Церква Київської області стався вибух невідомого предмета у квартирі п'ятиповерхівки, в результаті чого почалася пожежа, загинули двоє людей (детальніше).

6. Українські воїни здійняли прапор над трьома населеними пунктами у "сірій зоні" – відео. Бійці бригади "Сталевий кордон" підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне Харківської області синьо-жовті стяги (детальніше).

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