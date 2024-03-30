Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 30 марта

Зеленский продолжает кадровые ротации в Офисе президента, взрыв в пятиэтажке в Белой Церкви, экстренные отключения света и другие новости

Белая Церковь (Фото: ГСЧС)

1. Глава Нацсобрания Франции о заявлении Макрона насчет отправки войск: Все остается возможным. Глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве заявила, что "сейчас все возможно", комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о вероятности отправки иностранных войск в Украину. Об этом, находясь с визитом в Одессе 30 марта, она сказала на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком (подробнее).

2. Зеленский уволил своего первого помощника и ряд советников. 30 марта президент Владимир Зеленский принял ряд решений: уволил своего первого помощника и одну советницу, а также отстранил с сохранением должности еще четырех советников (подробнее).

3. Ракетный удар по Украине. В Белом доме призвали принять помощь: Потребность срочная. В Белом доме расценивают российские воздушные атаки на объекты энергетики Украины как попытки диктатора Владимира Путина сломить дух украинцев и призывают Конгресс США не медлить с принятием помощи. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон (подробнее).

4. В четырех областях введены экстренные отключения света из-за российских атак. В четырех областях – Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Донецкой – вечером 30 марта введены экстренные отключения света (подробнее).

5. В Белой Церкви произошел взрыв в пятиэтажке: обнаружены тела двух человек – фото, видео. В городе Белая Церковь Киевской области произошел взрыв неизвестного предмета в квартире пятиэтажки, в результате чего начался пожар, погибли два человека (подробнее).

6. Украинские воины подняли флаг над тремя населенными пунктами в "серой зоне" – видео. Бойцы бригады "Сталевий кордон" подняли над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное Харьковской области сине-желтые флаги (подробнее).

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