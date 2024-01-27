Шольц збирається їхати до Байдена. Bloomberg пише, що говоритимуть про Україну

Шольц збирається обговорити з Байденом у Білому домі продовження військової допомоги Україні

Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір поїхати до Вашингтона на переговори з президентом США Джо Байденом. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які знайомі із питанням.

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За їхніми словами, Шольц приїде до Білого дому в першій половині лютого, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Зазначається, що зустріч планується, оскільки Конгрес США досі не ухвалив продовження допомоги Києву для оборони.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив: якщо умови нового законопроєкту, який готує Сенат, про запровадження прикордонної реформи та виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відповідають дійсності – він буде непрохідним та "мертвим" для нижньої палати.

Джонсон раніше заявляв, що часто обговорює питання посилення кордонів із 45-м президентом США Дональдом Трампом, який відомий своїми застереженнями республіканців від укладання угоди про прикордонну політику та допомогу Україні до того, як вони "отримають усе необхідне", щоб перекрити потік мігрантів у США.

19 січня Трамп виступив проти компромісів із Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, лише спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду про кордон.

Байден говорив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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