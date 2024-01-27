Шольц собирается ехать к Байдену. Bloomberg пишет, что будут говорить об Украине

Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается поехать в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, которые знакомы с вопросом.

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По их словам, Шольц приедет в Белый дом в первой половине февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Отмечается, что встреча планируется, поскольку Конгресс США до сих пор не одобрил продолжение помощи Киеву для обороны.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил: если условия нового законопроекта, который готовит Сенат, о введении пограничной реформы и выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню соответствуют действительности – он будет непроходным и "мертвым" для нижней палаты.

Джонсон ранее заявлял, что часто обсуждает вопрос усиления границ с 45-м президентом США Дональдом Трампом, который известен своими предостережениями республиканцев от заключения соглашения о пограничной политике и помощи Украине до того, как они "получат все необходимое", чтобы перекрыть поток мигрантов в США.

19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.

Байден говорил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно быстрее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

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