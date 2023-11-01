Сім головних новин України та світу на 19:00 1 листопада

1. Кременчук. Росія вдарила дронами Shahed-136 по НПЗ, підприємство зупинено — фото. Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу в ніч проти 1 листопада. Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється, підприємство зупинено, всі служби працюють на місцях (детальніше).

2. У республіканців висунули вимоги до Байдена для продовження допомоги Україні — повний список. У Республіканській партії висунули вимоги до адміністрації президента США Джо Байдена для подальшої підтримки України. З відповідною заявою виступив конгресмен Майк Гарсіа. За його словами, Байден і президент Володимир Зеленський повинні надати Конгресу США "стратегію перемоги" з точними оцінками, кінцевою метою та критеріями завершення війни (детальніше).

3. Схема незаконного виїзду: деталі, фото обшуків у спільників Дубінського і запис розмови. Служба безпеки України та Держбюро розслідувань підтвердили інформацію про сьогоднішні обшуки у справі про причетність народного депутата до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах повідомив, що мова про нардепа Олександра Дубінського (детальніше).

4. Кім Чен Ин передав Путіну мільйон снарядів, їх вистачить на два місяці – Bloomberg. Північна Корея передала Росії понад мільйон артилерійських снарядів. Про це повідомили на закритому брифінгу для парламентаріїв розвідслужби Південної Кореї, пише Bloomberg. Переданої кількості снарядів армії Росії вистачить приблизно на два місяці обстрілів, вважають військові (детальніше).

5. Макрон прибув у Центральну Азію в пошуку стратегічних мінералів: є домовленості. Казахстан і Франція підписали Спільну декларацію про наміри щодо співпраці зі стратегічних мінералів. Про це президент Казахстану Касим Токаєв заявив за підсумками зустрічі в Астані із французьким колегою Еммануелем Макроном 1 листопада (детальніше).

6. Сирський: Стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має — фото. За оцінкою командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського, російські окупанти не мають стратегічних успіхів у наступі на Куп'янськ. Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їхні спроби просуватися вперед, повідомив він (детальніше).

7. Комбінат Коломойського у Покрові зупиняє основну діяльність, займатиметься брухтом. Другий поспіль гірничо-збагачувальний комбінат Ігоря Коломойського зупиняє основну діяльність. Раніше стало відомо про зупинку Марганецького гірничо-збагачувального комбінату, а 31 жовтня про зупинку повідомив і Покровський ГЗК (детальніше).

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