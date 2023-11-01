RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сім головних новин України та світу на 19:00 1 листопада

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 19:00
Сім головних новин України та світу на 19:00 1 листопада - Фото
Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: EPA)

1. Кременчук. Росія вдарила дронами Shahed-136 по НПЗ, підприємство зупинено — фотоРосійські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу в ніч проти 1 листопада. Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється, підприємство зупинено, всі служби працюють на місцях (детальніше).

2. У республіканців висунули вимоги до Байдена для продовження допомоги Україні — повний списокУ Республіканській партії висунули вимоги до адміністрації президента США Джо Байдена для подальшої підтримки України. З відповідною заявою виступив конгресмен Майк Гарсіа. За його словами, Байден і президент Володимир Зеленський повинні надати Конгресу США "стратегію перемоги" з точними оцінками, кінцевою метою та критеріями завершення війни (детальніше).

3. Схема незаконного виїзду: деталі, фото обшуків у спільників Дубінського і запис розмовиСлужба безпеки України та Держбюро розслідувань підтвердили інформацію про сьогоднішні обшуки у справі про причетність народного депутата до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах повідомив, що мова про нардепа Олександра Дубінського (детальніше).

4. Кім Чен Ин передав Путіну мільйон снарядів, їх вистачить на два місяці – BloombergПівнічна Корея передала Росії понад мільйон артилерійських снарядів. Про це повідомили на закритому брифінгу для парламентаріїв розвідслужби Південної Кореї, пише Bloomberg. Переданої кількості снарядів армії Росії вистачить приблизно на два місяці обстрілів, вважають військові (детальніше).

5. Макрон прибув у Центральну Азію в пошуку стратегічних мінералів: є домовленостіКазахстан і Франція підписали Спільну декларацію про наміри щодо співпраці зі стратегічних мінералів. Про це президент Казахстану Касим Токаєв заявив за підсумками зустрічі в Астані із французьким колегою Еммануелем Макроном 1 листопада (детальніше).

6. Сирський: Стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має — фотоЗа оцінкою командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського, російські окупанти не мають стратегічних успіхів у наступі на Куп'янськ. Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їхні спроби просуватися вперед, повідомив він (детальніше).

7. Комбінат Коломойського у Покрові зупиняє основну діяльність, займатиметься брухтомДругий поспіль гірничо-збагачувальний комбінат Ігоря Коломойського зупиняє основну діяльність. Раніше стало відомо про зупинку Марганецького гірничо-збагачувального комбінату, а 31 жовтня про зупинку повідомив і Покровський ГЗК (детальніше).

Читайте також:

Роковини Twitter. Скільки коштує соцмережа за рік після придбання Маском та що буде далі

Психологія інвестицій та бізнесу. Як діяти "невротикам", "первертам" і "психотикам"

Напівпрозорі креветки та пружна риба. Як обрати свіжі морепродукти

Майбутнє сексу. Як роботи та віртуальна реальність змінюють інтимне життя людей

Нова частина Голодних ігор, Закляття та Марвели: це 23 нові фільми листопада

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийДжо БайденІгор Коломойськийволодимир путінсшаголовне за деньКім Чен ИнкременчукдопомогаЕммануель Макрон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 