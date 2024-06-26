Словаччина збільшила виробництво і ремонт артснарядів для ЗСУ в межах чеської ініціативи
Словаччина бере участь у підтримці чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України. Про це повідомив президент країни Петер Пеллегріні під час візиту до Чехії, передає видання Pravda.
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Пеллегріні заявив, що Братислава підтримує Київ такими способами, про які не надто часто говорять, як-от постачання електроенергії, щоб українська енергосистема не зазнала колапсу.
Президент Словаччини також підтвердив, що країна бере участь у підтримці чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України.
"Завдяки нашим виробничим потужностям ми зробимо значний внесок в успіх чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів", – зазначив Пеллегріні.
За його словами, Словаччина збільшила виробництво та ремонт снарядів необхідних калібрів.
"Значна частина із зібраних Чехією боєприпасів зрештою буде відновлена і вироблена безпосередньо на словацьких заводах", – наголосив він.
- У жовтні 2023 року Словаччина припинила державну військову допомогу Україні.
- У квітні 2024 року жителі Словаччини розпочали кампанію із підтримки України, створивши сайт, на якому збирають кошти на купівлю снарядів для України.
- 27 квітня прем’єр країни Фіцо відреагував на ініціативу жителів. Він заявив, що "йому нічого сказати тим людям, які думають, що кулі та бомби важливіші за хворих на рак у їхній країні".
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