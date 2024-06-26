Словаччина збільшила виробництво і ремонт артснарядів для ЗСУ в межах чеської ініціативи

Петер Пеллегріні (Фото: EPA)

Словаччина бере участь у підтримці чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України. Про це повідомив президент країни Петер Пеллегріні під час візиту до Чехії, передає видання Pravda.

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Пеллегріні заявив, що Братислава підтримує Київ такими способами, про які не надто часто говорять, як-от постачання електроенергії, щоб українська енергосистема не зазнала колапсу.

Президент Словаччини також підтвердив, що країна бере участь у підтримці чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України.

"Завдяки нашим виробничим потужностям ми зробимо значний внесок в успіх чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів", – зазначив Пеллегріні.

За його словами, Словаччина збільшила виробництво та ремонт снарядів необхідних калібрів.

"Значна частина із зібраних Чехією боєприпасів зрештою буде відновлена і вироблена безпосередньо на словацьких заводах", – наголосив він.

У жовтні 2023 року Словаччина припинила державну військову допомогу Україні.

У квітні 2024 року жителі Словаччини розпочали кампанію із підтримки України, створивши сайт, на якому збирають кошти на купівлю снарядів для України.

27 квітня прем’єр країни Фіцо відреагував на ініціативу жителів. Він заявив, що "йому нічого сказати тим людям, які думають, що кулі та бомби важливіші за хворих на рак у їхній країні".

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