Словакия увеличила производство и ремонт артснарядов для ВСУ в рамках чешской инициативы

Петер Пеллегрини (Фото: EPA)

Словакия принимает участие в поддержке чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил президент страны Петер Пеллегрини во время визита в Чехию, передает издание Pravda.

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Пеллегрини заявил, что Братислава поддерживает Киев такими способами, о которых не слишком часто говорят, как поставки электроэнергии, чтобы украинская энергосистема не испытала коллапс.

Президент Словакии также подтвердил, что страна принимает участие в поддержке чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

"Благодаря нашим производственным мощностям мы внесем значительный вклад в успех чешской инициативы по закупке боеприпасов", – отметил Пеллегрини.

По его словам, Словакия увеличила производство и ремонт снарядов необходимых калибров.

"Значительная часть из собранных Чехией боеприпасов будет восстановлена и произведена непосредственно на словацких заводах", — подчеркнул он.

В октябре 2023 года Словакия прекратила государственную военную помощь Украине.

В апреле 2024 года жители Словакии начали кампанию поддержки Украины, создав сайт, на котором собирают средства на покупку снарядов для Украины.

27 апреля премьер страны Фицо отреагировал на инициативу жителей. Он заявил, что "ему нечего сказать тем людям, которые думают, что пули и бомбы важнее больных раком в их стране".

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