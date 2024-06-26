Словакия увеличила производство и ремонт артснарядов для ВСУ в рамках чешской инициативы
Словакия принимает участие в поддержке чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил президент страны Петер Пеллегрини во время визита в Чехию, передает издание Pravda.
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Пеллегрини заявил, что Братислава поддерживает Киев такими способами, о которых не слишком часто говорят, как поставки электроэнергии, чтобы украинская энергосистема не испытала коллапс.
Президент Словакии также подтвердил, что страна принимает участие в поддержке чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины.
"Благодаря нашим производственным мощностям мы внесем значительный вклад в успех чешской инициативы по закупке боеприпасов", – отметил Пеллегрини.
По его словам, Словакия увеличила производство и ремонт снарядов необходимых калибров.
"Значительная часть из собранных Чехией боеприпасов будет восстановлена и произведена непосредственно на словацких заводах", — подчеркнул он.
- В октябре 2023 года Словакия прекратила государственную военную помощь Украине.
- В апреле 2024 года жители Словакии начали кампанию поддержки Украины, создав сайт, на котором собирают средства на покупку снарядов для Украины.
- 27 апреля премьер страны Фицо отреагировал на инициативу жителей. Он заявил, что "ему нечего сказать тем людям, которые думают, что пули и бомбы важнее больных раком в их стране".
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