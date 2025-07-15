Сибіга обговорив із Келлогом посилення оборонної співпраці

Зустріч у Києві (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, який перебуває з візитом у Києві, обговорили шляхи розширення українсько-американської співпраці в оборонній сфері. Про результати зустрічі глава української дипломатії повідомив у соціальній мережі X.

Сибіга назвав зустріч "продуктивною". Він подякував Келлогу за те, що той приєднався у День державності України, а також за його участь у зустрічі "коаліції охочих" у Римі.

Після вчорашньої зустрічі Келлога з президентом Володимиром Зеленським глава МЗС "підтвердив незмінну відданість України мирним зусиллям, спрямованим на припинення війни та відновлення миру".

Сибіга додав, що обговорив із Келлогом шляхи розширення українсько-американського оборонного співробітництва, привітав двопартійну підтримку Акту про санкції щодо Росії до 2025 року та скоординував подальші кроки для підвищення ціни війни для держави-агресора.

"Попри те, що стверджує російська пропаганда, Росія не виграє, а Україна не програє цю війну. Насправді, попри величезні ресурси й втрати, Москва не змогла досягти жодної стратегічної мети", – констатував глава МЗС.

За його словами, настав час просувати мир силою: розширювати можливості України та посилювати трансатлантичний тиск, щоб змусити Росію припинити війну.

Фото: МЗС

Фото: МЗС