Сибига обсудил с Келлогом усиление оборонного сотрудничества
Министр иностранных дел Андрей Сибига и спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, находящийся с визитом в Киеве, обсудили пути расширения украино-американского сотрудничества в оборонной сфере. О результатах встречи глава украинской дипломатии сообщил в социальной сети X.
Сибига назвал встречу "продуктивной". Он поблагодарил Келлога за то, что тот присоединился в День государственности Украины, а также за его участие во встрече "коалиции желающих" в Риме.
После вчерашней встречи Келлога с президентом Владимиром Зеленским глава МИД "подтвердил неизменную приверженность Украины мирным усилиям, направленным на прекращение войны и восстановление мира".
Сибига добавил, что обсудил с Келлогом пути расширения украинско-американского оборонного сотрудничества, приветствовал двухпартийную поддержку Акта о санкциях в отношении России до 2025 года и скоординировал дальнейшие шаги по повышению цены войны для государства-агрессора.
"Несмотря на то, что утверждает российская пропаганда, Россия не выиграет, а Украина не проиграет эту войну. На самом деле, несмотря на огромные ресурсы и потери, Москва не смогла достичь никакой стратегической цели", – констатировал глава МИД.
По его словам, пора продвигать мир силой: расширять возможности Украины и усиливать трансатлантическое давление, чтобы заставить Россию прекратить войну.
- 11 июля 2025 года стало известно, что Келлог посетит Украину с недельным визитом.14 июля он прибыл в Киев.
- Келлог встретился с Зеленским, они обсудили общие шаги Киева и Вашингтона для прекращения российско-украинской войны.
- В тот же день американский чиновник провел встречу с представителями Минобороны, ГУР и Генштаба.
Комментарии (0)