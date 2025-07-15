Сибига обсудил с Келлогом усиление оборонного сотрудничества

Встреча в Киеве (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига и спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, находящийся с визитом в Киеве, обсудили пути расширения украино-американского сотрудничества в оборонной сфере. О результатах встречи глава украинской дипломатии сообщил в социальной сети X.

Сибига назвал встречу "продуктивной". Он поблагодарил Келлога за то, что тот присоединился в День государственности Украины, а также за его участие во встрече "коалиции желающих" в Риме.

После вчерашней встречи Келлога с президентом Владимиром Зеленским глава МИД "подтвердил неизменную приверженность Украины мирным усилиям, направленным на прекращение войны и восстановление мира".

Сибига добавил, что обсудил с Келлогом пути расширения украинско-американского оборонного сотрудничества, приветствовал двухпартийную поддержку Акта о санкциях в отношении России до 2025 года и скоординировал дальнейшие шаги по повышению цены войны для государства-агрессора.

"Несмотря на то, что утверждает российская пропаганда, Россия не выиграет, а Украина не проиграет эту войну. На самом деле, несмотря на огромные ресурсы и потери, Москва не смогла достичь никакой стратегической цели", – констатировал глава МИД.

По его словам, пора продвигать мир силой: расширять возможности Украины и усиливать трансатлантическое давление, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Фото: МИД

Фото: МИД