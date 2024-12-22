Трамп обрав телепродюсера та володаря 13 премій "Еммі" спецпосланцем у Британії

Марк Бернетт і Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WIN MCNAMEE)

Обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити продюсера Марка Бернетта спеціальним посланцем у Великій Британії. У соцмережі Truth він також оголосив кандидатури до Федерального управління залізниць (FRA), міністерства юстиції та зовнішньополітичного відомства.

Бернетт, відомий як творець популярних шоу Survivor, Shark Tank і The Voice, має за плечима понад 13 премій "Еммі" та багаторічний досвід у телепродакшені. Водночас він не має досвіду в дипломатичній діяльності.

Трамп зазначив заслуги 64-річного Бернетта та наголосив, що той зосередиться на розвитку дипломатичних зв’язків, зокрема, у сферах торгівлі, інвестицій і культурного обміну з Великою Британією.

"Завдяки видатній кар’єрі у сфері телевізійного продакшену й бізнесу, Марк приносить у цю важливу роль унікальне поєднання дипломатичних якостей і міжнародного визнання. Марк працюватиме над покращенням дипломатичних відносин, зосереджуючись на взаємних інтересах, таких як торгівля, інвестиційні можливості та культурний обмін", – йдеться у дописі.

ДОВІДКА Марк Бернетт фактично працював із Трампом ще до його політичної кар’єри. Він був продюсером реаліті-шоу The Apprentice (2004–2015), яке допомогло Трампу здобути широку популярність у США. Це шоу зробило Трампа впізнаваним як бізнесмена і публічну особу, що згодом вплинуло на його політичний шлях. Марк Бернетт фактично працював із Трампом ще до його політичної кар’єри. Він був продюсером реаліті-шоу The Apprentice (2004–2015), яке допомогло Трампу здобути широку популярність у США. Це шоу зробило Трампа впізнаваним як бізнесмена і публічну особу, що згодом вплинуло на його політичний шлях.

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На посаду голови Федерального управління залізниць (FRA) Трамп висунув Девіда Фінка, представника п’ятого покоління залізничників. Обраний президент США заявив, що Фінк має "відкрити нову еру безпеки та технологічних інновацій" у залізничному транспорті.

Чад Мізелл, який раніше працював керівником апарату в Міністерстві внутрішньої безпеки США, у новій адміністрації обійме посаду начальника штабу в міністерстві юстиції. Трамп заявив, що він співпрацюватиме з Пемом Бонді, запропонованим кандидатом на посаду генерального прокурора.