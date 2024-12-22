Трамп обрав телепродюсера та володаря 13 премій "Еммі" спецпосланцем у Британії
Обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити продюсера Марка Бернетта спеціальним посланцем у Великій Британії. У соцмережі Truth він також оголосив кандидатури до Федерального управління залізниць (FRA), міністерства юстиції та зовнішньополітичного відомства.
Бернетт, відомий як творець популярних шоу Survivor, Shark Tank і The Voice, має за плечима понад 13 премій "Еммі" та багаторічний досвід у телепродакшені. Водночас він не має досвіду в дипломатичній діяльності.
Трамп зазначив заслуги 64-річного Бернетта та наголосив, що той зосередиться на розвитку дипломатичних зв’язків, зокрема, у сферах торгівлі, інвестицій і культурного обміну з Великою Британією.
"Завдяки видатній кар’єрі у сфері телевізійного продакшену й бізнесу, Марк приносить у цю важливу роль унікальне поєднання дипломатичних якостей і міжнародного визнання. Марк працюватиме над покращенням дипломатичних відносин, зосереджуючись на взаємних інтересах, таких як торгівля, інвестиційні можливості та культурний обмін", – йдеться у дописі.
Тілман Фертітта, власник холдингу Landry's, до якого входять мережі казино та ресторанів, стане новим послом США в Італії.
На посаду голови Федерального управління залізниць (FRA) Трамп висунув Девіда Фінка, представника п’ятого покоління залізничників. Обраний президент США заявив, що Фінк має "відкрити нову еру безпеки та технологічних інновацій" у залізничному транспорті.
Чад Мізелл, який раніше працював керівником апарату в Міністерстві внутрішньої безпеки США, у новій адміністрації обійме посаду начальника штабу в міністерстві юстиції. Трамп заявив, що він співпрацюватиме з Пемом Бонді, запропонованим кандидатом на посаду генерального прокурора.
- 13 листопада 2024 року стало відомо, що Трамп визначився з кандидатами на посади глави Пентагону й очільника ЦРУ.
- Того самого дня Трамп обрав Рубіо на посаду держсекретаря США.
- 15 листопада президент США обрав на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб Роберта Кеннеді-молодшого, відомого своєю критикою вакцин.
- 18 листопада Трамп висунув кандидатуру Кріса Райта, який керує фрекінговою компанією Liberty Energy, на посаду голови Міністерства енергетики. А головою Федеральної комісії зв'язку (FCC) стане Брендан Карр, який є критиком великих технологічних компаній (Big Tech). Трамп також номінує Лінду Мак-Магон, співзасновницю WWE, на посаду міністерки освіти. На посаду міністра торгівлі Трамп висунув мільярдера Говарда Лютніка, а главою ВМС США він пропонує зробити бізнесмена Джона Фелана.