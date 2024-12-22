Трамп выбрал телепродюсера и обладателя 13 премий "Эмми" спецпосланником в Британии

Марк Бернетт и Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WIN MCNAMEE)

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить продюсера Марка Бернетта специальным посланником в Великобритании. В соцсети Truth он также объявил кандидатуры в Федеральное управление железных дорог (FRA), министерство юстиции и внешнеполитическое ведомство.

Бернетт, известный как создатель популярных шоу Survivor, Shark Tank и The Voice, имеет за плечами более 13 премий "Эмми" и многолетний опыт телепродакшена. В то же время у него нет опыта в дипломатической деятельности.

Трамп отметил заслуги 64-летнего Бернетта и подчеркнул, что он сосредоточится на развитии дипломатических связей, в частности, в сферах торговли, инвестиций и культурного обмена с Великобританией.

"Благодаря выдающейся карьере в сфере телевизионного продакшена и бизнеса, Марк приносит в эту важную роль уникальное сочетание дипломатических качеств и международного признания. Марк будет работать над улучшением дипломатических отношений, сосредотачиваясь на взаимных интересах, таких как торговля, инвестиционные возможности и культурный обмен", – говорится в сообщении.

СПРАВКА Марк Бернетт практически работал с Трампом еще до его политической карьеры. Он был продюсером реалити-шоу The Apprentice (2004–2015), которое помогло Трампу обрести широкую популярность в США. Это шоу сделало Трампа узнаваемым как бизнесмена и публичное лицо, что впоследствии повлияло на его политический путь. Марк Бернетт практически работал с Трампом еще до его политической карьеры. Он был продюсером реалити-шоу The Apprentice (2004–2015), которое помогло Трампу обрести широкую популярность в США. Это шоу сделало Трампа узнаваемым как бизнесмена и публичное лицо, что впоследствии повлияло на его политический путь.

Тилман Фёртитта, владелец холдинга Landry's, в который входят сети казино и ресторанов, станет новым послом США в Италии.

На должность главы Федерального управления железных дорог (FRA) Трамп выдвинул Дэвида Финка, представителя пятого поколения железнодорожников. Избранный президент США заявил, что Финк должен "открыть новую эру безопасности и технологических инноваций" в железнодорожном транспорте.

Чад Мизелл, ранее работавший руководителем аппарата в Министерстве внутренней безопасности США, в новой администрации занимает должность начальника штаба в министерстве юстиции. Трамп заявил, что он будет сотрудничать с Пэмом Бонди, предложенным кандидатом на должность генерального прокурора.