Трамп выбрал телепродюсера и обладателя 13 премий "Эмми" спецпосланником в Британии
Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить продюсера Марка Бернетта специальным посланником в Великобритании. В соцсети Truth он также объявил кандидатуры в Федеральное управление железных дорог (FRA), министерство юстиции и внешнеполитическое ведомство.
Бернетт, известный как создатель популярных шоу Survivor, Shark Tank и The Voice, имеет за плечами более 13 премий "Эмми" и многолетний опыт телепродакшена. В то же время у него нет опыта в дипломатической деятельности.
Трамп отметил заслуги 64-летнего Бернетта и подчеркнул, что он сосредоточится на развитии дипломатических связей, в частности, в сферах торговли, инвестиций и культурного обмена с Великобританией.
"Благодаря выдающейся карьере в сфере телевизионного продакшена и бизнеса, Марк приносит в эту важную роль уникальное сочетание дипломатических качеств и международного признания. Марк будет работать над улучшением дипломатических отношений, сосредотачиваясь на взаимных интересах, таких как торговля, инвестиционные возможности и культурный обмен", – говорится в сообщении.
Тилман Фёртитта, владелец холдинга Landry's, в который входят сети казино и ресторанов, станет новым послом США в Италии.
На должность главы Федерального управления железных дорог (FRA) Трамп выдвинул Дэвида Финка, представителя пятого поколения железнодорожников. Избранный президент США заявил, что Финк должен "открыть новую эру безопасности и технологических инноваций" в железнодорожном транспорте.
Чад Мизелл, ранее работавший руководителем аппарата в Министерстве внутренней безопасности США, в новой администрации занимает должность начальника штаба в министерстве юстиции. Трамп заявил, что он будет сотрудничать с Пэмом Бонди, предложенным кандидатом на должность генерального прокурора.
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