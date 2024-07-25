Удар по Охматдиту. У російській ракеті міг бути американський чип – NYT

Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит

Наслідки удару по Охматдиту (Фото: Facebook)

Російська крилата ракета, якою ворожа армія вдарила по дитячій лікарні Охматдит 8 липня, могла бути оснащена мікросхемою зі США. Це з'ясували журналісти The New York Times.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Журналісти стверджують – одним із важливих чипів у ракетах була польова програмована матриця воріт (FPGA), яку виробляють американські компанії Advanced Micro Devices і Intel.

Охматдит (Фото: EPA/Максим Марусенко)

Вони зазначили, що цей чип використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в Росію.

Також у матеріалі надали інформацію російської митниці, за даними якої з початку великої війни Росія імпортувала FPGA на суму понад $390 млн.

Охматдит (Фото: EPA/Максим Марусенко)

Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.

9 липня СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по Охматдиту крилатою ракетою Х-101.

Того ж дня були завершені рятувальні роботи у лікарні – тоді стало відомо про смерть двох людей і 32 поранених. 10 липня стало відомо про смерть дитини, яка під час атаки була у реанімації – після удару хлопчика транспортували до однієї з київських лікарень.

Після удару РФ по дитячій лікарні Охматдит з ГУР зв’язався російський військовий льотчик – він надав інформацію щодо 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, яка регулярно атакує Україну ракетами.

Читайте також: РФ не узгодила брехню у Радбезі ООН. У Лаврова й Небензі різні версії удару по Охматдиту – Кислиця