Удар по Охматдету. В российской ракете мог быть американский чип – NYT

Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет

Последствия удара по Охматиду (Фото: Facebook)

Российская крылатая ракета, по которой вражеская армия ударила по детской больнице Охматдет 8 июля, могла быть оснащена микросхемой из США. Это выяснили журналисты The New York Times.

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Журналисты утверждают – одним из важных чипов в ракетах была полевая программируемая матрица ворот (FPGA), которую производят американские компании Advanced Micro Devices и Intel.

Охматдет (Фото: EPA/Максим Марусенко)

Они отметили, что этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен для продажи в Россию.

Также в материале предоставили информацию российской таможни, по данным которой, с начала большой войны Россия импортировала FPGA на сумму более $390 млн.

Охматдет (Фото: EPA/Максим Марусенко)

Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет .

9 июля СБУ получила новые доказательства того, что российские кафиры 8 июля ударили по Охматдету крылатой ракетой Х-101 .

В тот же день были завершены спасательные работы в больнице – тогда стало известно о смерти двух человек и 32 раненых. 10 июля стало известно о смерти ребенка, который во время атаки был в реанимации – после удара мальчика транспортировали в одну из киевских больниц.

После удара РФ по детской больнице Охматдет с ГУР связался российский военный летчик – он предоставил информацию о 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, регулярно атакующей Украину ракетами.

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