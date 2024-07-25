Удар по Охматдету. В российской ракете мог быть американский чип – NYT
Последствия удара по Охматиду (Фото: Facebook)

Российская крылатая ракета, по которой вражеская армия ударила по детской больнице Охматдет 8 июля, могла быть оснащена микросхемой из США. Это выяснили журналисты The New York Times.

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Журналисты утверждают – одним из важных чипов в ракетах была полевая программируемая матрица ворот (FPGA), которую производят американские компании Advanced Micro Devices и Intel.

Охматдит (Фото: EPA/Максим Марусенко)
Охматдет (Фото: EPA/Максим Марусенко)

Они отметили, что этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен для продажи в Россию.

Также в материале предоставили информацию российской таможни, по данным которой, с начала большой войны Россия импортировала FPGA на сумму более $390 млн.

Охматдит (Фото: EPA/Максим Марусенко)
Охматдет (Фото: EPA/Максим Марусенко)

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