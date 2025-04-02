Угода про копалини перебуває на етапі юридичного погодження – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: STRINGER / EPA-EFE)

Новий варіант договору про корисні копалини зі США потребує оцінки юристів з погляду можливих ризиків для України, зокрема на її шляху до Євросоюзу, і зараз перебуває на етапі юридичного погодження. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у вівторок, 1 квітня.

Наразі Україна проводить кастинг юридичних компаній, які аналізуватимуть документ.

"Є відповідні юридичні компанії, є кастинг компаній, найближчими днями буде ухвалено рішення, яка з компаній працюватиме", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що положення угоди не можуть йти всупереч майбутньому вступу України до ЄС.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого включення до угоди пункту про вступ України до НАТО, Зеленський відповів, що цього питання в документі "немає і не було".