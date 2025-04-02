Угода про копалини перебуває на етапі юридичного погодження – Зеленський
Новий варіант договору про корисні копалини зі США потребує оцінки юристів з погляду можливих ризиків для України, зокрема на її шляху до Євросоюзу, і зараз перебуває на етапі юридичного погодження. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у вівторок, 1 квітня.
Наразі Україна проводить кастинг юридичних компаній, які аналізуватимуть документ.
"Є відповідні юридичні компанії, є кастинг компаній, найближчими днями буде ухвалено рішення, яка з компаній працюватиме", – сказав він.
Зеленський підкреслив, що положення угоди не можуть йти всупереч майбутньому вступу України до ЄС.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого включення до угоди пункту про вступ України до НАТО, Зеленський відповів, що цього питання в документі "немає і не було".
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. Через три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, тому що у ньому не було гарантій безпеки для України.
- 4 березня президент України заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини.
- Україна була готова до підписання на переговорах у Саудівській Аравії 11 березня, але американська сторона заявила про необхідність додаткових консультацій у Вашингтоні.
- 21 березня у МЗС пояснили, чому Україна та США не підписали угоду про надра у Джидді.
- 31 березня Трамп пообіцяв Зеленському "великі проблеми" у разі, якщо він відмовиться від угоди про копалини.
- 1 квітня Бербок заявила, що угода між США й Україною щодо корисних копалин має відповідати законодавству Європи.