Соглашение об ископаемых находится на этапе юридического согласования – Зеленский
Новый вариант договора о полезных ископаемых из США нуждается в оценке юристов с точки зрения возможных рисков для Украины, в частности на ее пути в Евросоюз, и сейчас находится на этапе юридического согласования. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во вторник, 1 апреля.
Украина проводит кастинг юридических компаний, которые будут анализировать документ.
"Есть соответствующие юридические компании, есть кастинг компаний, в ближайшие дни будет принято решение, какая из компаний будет работать", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что положения соглашения не могут идти вопреки предстоящему вступлению Украины в ЕС.
Отвечая на вопросы журналистов о возможном включении в соглашение пункта о вступлении Украины в НАТО, Зеленский ответил, что этого вопроса в документе "нет и не было".
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- 4 марта президент Украины заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых.
- Украина готова к подписанию на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта, но американская сторона заявила о необходимости дополнительных консультаций в Вашингтоне.
- 21 марта в МИД объяснили, почему Украина и США не подписали соглашение о недрах в Джидде.
- 31 марта Трамп пообещал Зеленскому "большие проблемы" в случае, если он откажется от соглашения об ископаемых.
- 1 апреля Бербок заявила, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых должно соответствовать законодательству Европы.