Соглашение об ископаемых находится на этапе юридического согласования – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: STRINGER / EPA-EFE)

Новый вариант договора о полезных ископаемых из США нуждается в оценке юристов с точки зрения возможных рисков для Украины, в частности на ее пути в Евросоюз, и сейчас находится на этапе юридического согласования. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во вторник, 1 апреля.

Украина проводит кастинг юридических компаний, которые будут анализировать документ.

"Есть соответствующие юридические компании, есть кастинг компаний, в ближайшие дни будет принято решение, какая из компаний будет работать", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что положения соглашения не могут идти вопреки предстоящему вступлению Украины в ЕС.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном включении в соглашение пункта о вступлении Украины в НАТО, Зеленский ответил, что этого вопроса в документе "нет и не было".