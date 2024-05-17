Вісім головних новин України та світу на 21:00 17 травня

Зеленський підписав два закони, що стосуються мобілізації; Міноборони запускає мобільний застосунок для призовників та інші новини 17 травня

Фото: Генштаб ЗСУ

1. Вдарили по порту, НПЗ та електропідстанції: СБУ та розвідка масштабно атакували об'єкти РФ – джерело. У ніч проти 17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки та Служби безпеки України була уражена низка російських військових об’єктів у Новоросійську та тимчасово окупованому Севастополі (детальніше).

2. З 18 травня у Києві ЦНАПи прийматимуть призовників для оновлення даних. З 18 травня військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг – у столиці до системи обліку під'єднано 300 адміністраторів ЦНАПів. Про це розповіла директорка департаменту ЦНАП КМВА Наталія Шамрай (детальніше).

3. Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для призовників: деталі. З 18 травня Міністерство оборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів – там можна буде оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг" (детальніше).

4. ДБР затримало вугільного бізнесмена Кропачова. У п'ятницю, 17 травня, Державне бюро розслідувань затримало вугільного бізнесмена Віталія Кропачова. Про це LIGA.net повідомила пресслужба ДБР (детальніше).

5. Мобілізація. Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення військового обліку. Президент Володимир Зеленський підписав закон №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення — зокрема порушення правил обліку. Про це свідчить картка документа на сайті Верховної Ради (детальніше).

6. Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Про це стало відомо з картки законопроєкту №11079-1 (детальніше).

7. Росія вдарила КАБами по Харкову: двоє загиблих та 25 поранених. Вдень 17 травня російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по Харкову, внаслідок чого поранень дістали 25 людей, ще двоє загинули (детальніше).

8. З 18 травня призовникам за кордоном обіцяють консульські послуги, але є умова. МЗС розпорядилося відновити надання консульських послуг чоловікам за кордоном, але їм потрібно буде пред'явити військово-облікові документи (детальніше).

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