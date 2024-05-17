Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 17 мая

Зеленский подписал два закона, касающиеся мобилизации; Минобороны запускает мобильное приложение для призывников и другие новости 17 мая

Фото: Генштаб ВСУ

1. Ударили по порту, НПЗ и электроподстанции: СБУ и разведка масштабно атаковали объекты РФ – источник. В ночь на 17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки и Службы безопасности Украины был поражен ряд российских военных объектов в Новороссийске и временно оккупированном Севастополе (подробнее).

2. С 18 мая в Киеве ЦНАП будут принимать призывников для обновления данных. С 18 мая военнообязанные в Киеве смогут обновить учетные данные через центры предоставления админуслуг – в столице к системе учета подключены 300 администраторов ЦНАП. Об этом рассказала директор департамента ЦНАП КГВА Наталья Шамрай (подробнее).

3. Минобороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для призывников: детали. С 18 мая Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов – там можно будет оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг" (подробнее).

4. ГБР задержало угольного бизнесмена Кропачева. В пятницу, 17 мая, Государственное бюро расследований задержало угольного бизнесмена Виталия Кропачева. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба ГБР (подробнее).

5. Мобилизация. Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение военного учета. Президент Владимир Зеленский подписал закон №10379 об ужесточении ответственности за военные правонарушения — в частности нарушение правил учета. Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады (подробнее).

6. Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных. Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом стало известно с карточки законопроекта №11079-1 (подробнее).

7. Россия ударила УАБ по Харькову: двое погибших и 25 раненых. Днем 17 мая российские оккупационные войска нанесли авиационные удары по Харькову, в результате чего ранения получили 25 человек, еще двое погибли (подробнее).

8. С 18 мая призывникам за границей обещают консульские услуги, но есть условие. МИД распорядился возобновить предоставление консульских услуг мужчинам за границей, но им нужно будет предъявить военно-учетные документы (подробнее).

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