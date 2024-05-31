Вісім головних новин України та світу на 21:00 31 травня

Трампа визнали винним у кримінальному злочині, США офіційно дозволили Україні бити по РФ їхньою зброєю, з російського полону повернулися 75 українців

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

1. Росіяни завдали ударів по Харкову: шестеро людей загинули, 25 поранено – фото. У ніч проти 31 травня росіяни завдали ударів по району щільної житлової забудови в Харкові, внаслідок чого загинули люди (детальніше).

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2. Присяжні визнали Трампа винним за всіма звинуваченнями у справі про фінансові махінації. Суд присяжних у Нью-Йорку визнав 45-го президента США Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у справі про фінансові махінації напередодні президентських виборів 2016 року (детальніше).

3. Сили оборони успішно атакували ракетами "Нептун" нафтові термінали у Краснодарському краї РФ – фото. У ніч проти 31 травня Сили оборони завдали ударів по нафтових терміналах порту "Кавказ" та поромній переправі у Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України (детальніше).

4. Німеччина дозволила Україні бити по Росії своєю зброєю. Німеччина дозволила Україні бити наданою нею зброєю по території Росії. Про це повідомило місцеве ЗМІ Tagesschau із посиланням на речника федерального уряду країни (детальніше).

5. Україна повернула з російського полону 75 людей – фото. 31 травня Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський (детальніше).

6. Третя за день: слідом за Швецією Україна уклала безпекові угоди з Ісландією і Норвегією. 31 травня Україна підписала безпекові угоди одразу з трьома країнами: Швецією, Ісландією і Норвегією. Документи з лідерами держав підписав президент Володимир Зеленський, на сайті Офісу президента опубліковані тексти (детальніше).

7. Кабмін підвищив тариф на електрику до 4,32 грн за кВт-год. З 1 червня в Україні офіційно підвищується тариф на електроенергію для населення на 60%. Він становитиме 4,32 кВт-год незалежно від обсягу споживання (детальніше).

8. Блінкен підтвердив, що США дозволили Україні бити по Росії американською зброєю. Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї (детальніше).

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