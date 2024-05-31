Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 31 мая

Трампа признали виновным в уголовном преступлении, США официально разрешили Украине бить по РФ их оружием, из российского плена вернулись 75 украинцев

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

1. Россияне нанесли удары по Харькову: шесть человек погибли, 25 ранены – фото. В ночь на 31 мая россияне нанесли удары по району плотной жилой застройки в Харькове, в результате чего погибли люди (подробнее).

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2. Присяжные признали Трампа виновным по всем обвинениям по делу о финансовых махинациях. Суд присяжных в Нью-Йорке признал 45-го президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о финансовых махинациях накануне президентских выборов 2016 года (подробнее).

3. Силы обороны успешно атаковали ракетами "Нептун" нефтяные терминалы в Краснодарском крае РФ – фото. В ночь на 31 мая Силы обороны нанесли удары по нефтяным терминалам порта "Кавказ" и паромной переправе в Краснодарском крае России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (подробнее).

4. Германия разрешила Украине бить по России своим оружием. Германия разрешила Украине бить предоставленным ею оружием по территории России. Об этом сообщило местное СМИ Tagesschau со ссылкой на представителя федерального правительства страны (подробнее).

5. Украина вернула из российского плена 75 человек – фото. 31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский (подробнее).

6. Третья за день: вслед за Швецией Украина заключила соглашения о безопасности с Исландией и Норвегией. 31 мая Украина подписала соглашения о безопасности сразу с тремя странами: Швецией, Исландией и Норвегией. Документы с лидерами государств подписал президент Владимир Зеленский, на сайте Офиса президента опубликованы тексты (подробнее).

7. Кабмин повысил тариф на электричество до 4,32 грн за кВт-ч. С 1 июня в Украине официально увеличивается тариф на электроэнергию для населения на 60%. Он будет составлять 4,32 кВт-ч вне зависимости от объема потребления (подробнее).

8. Блинкен подтвердил, что США разрешили Украине бить по России американским оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия (подробнее).

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