Зеленський про російські погрози Франції: Це ще один аргумент на користь нашої сміливості

4 червня речник посольства РФ у Франції Макогонов заявив, що французькі інструктори, яких можуть відправити до України, стануть "законними цілями"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські погрози Франції щодо можливості відправлення військових інструкторів до України є черговим аргументом на користь сміливості партнерів Києва. Про це український лідер заявив, виступаючи перед Національними зборами Франції.

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"І коли вчора з Росії прозвучали прямі погрози Франції – це стало ще одним аргументом на користь нашої сміливості. На користь того, щоб жодне зло у світі не мало наглості протиставляти себе Франції та проголошувати французів військовими цілями", – заявив Зеленський.

4 червня речник російського посольства у Франції Олександр Макогонов заявив, що французькі інструктори, яких можуть відправити до України навчати українських військових, стануть "законними цілями" для солдатів РФ. У французькому Міністерстві закордонних справ пообіцяли відповідь на заяву російського посадовця.

"Це скандальні висловлювання, які не залишаться без наслідків", — заявив заступник речника МЗС Франції Крістоф Лемуан.

27 травня головком ЗСУ Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".

Згодом Міноборони Франції повідомило, що надсилання інструкторів для навчання ЗСУ в Україні є одним із треків, стосовно якого ведеться робота з українцями.

29 травня Макрон назвав "прикрою та неузгодженою" заяву Сирського.

За даними Reuters, Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.

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