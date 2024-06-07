Зеленский о российских угрозах Франции: Это еще один аргумент в пользу нашей смелости

4 июня спикер посольства РФ во Франции Макогонов заявил, что французские инструкторы, которых могут отправить в Украину, станут "законными целями"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что российские угрозы Франции по поводу возможности отправки военных инструкторов в Украину являются очередным аргументом в пользу смелости партнеров Киева. Об этом украинский лидер заявил, выступая перед Национальным собранием Франции.

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"И когда вчера из России прозвучали прямые угрозы Франции – это стало еще одним аргументом в пользу нашей смелости. В пользу того, чтобы ни одно зло в мире не имело наглости противопоставлять себя Франции и провозглашать французов военными целями", – заявил Зеленский.

4 июня спикер российского посольства во Франции Александр Макогонов заявил, что французские инструкторы, которых могут отправить в Украину обучать украинских военных, станут "законными целями" для солдат РФ. Во французском Министерстве иностранных дел пообещали ответ на заявление российского чиновника.

"Это скандальные высказывания, которые не останутся без последствий", — заявил замглавы спикера МИД Франции Кристоф Лемуан.

27 мая главком ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Позже Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа с украинцами.

29 мая Макрон назвал "досадным и несогласованным" заявление Сырского.

По данным Reuters, Франция в скором времени может прислать в Украину ограниченное количество военных инструкторов, а позже их число вырастет до нескольких сотен.

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