Зеленський стверджує: Деокупація Запорізької АЕС наблизилася

Він зазначив, що для цього будуть проводитися спеціальні зустрічі

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський стверджує, що під час Саміту миру країни визнали – має відбутися деокупація Запорізької атомної електростанції дипломатичним шляхом. Таку відповідь він дав на питання журналістів після офіційної частини пресконференції.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Зеленський наголосив, що деокупація ЗАЕС наблизилася – для цього будуть проведені спеціальні зустрічі.

"Будемо зустрічатися на платформі однієї із держав, де буде обговорюватися ядерна безпека і виписуватися буде план", – розповів він.

Спільне комюніке Саміту миру в Україні передбачає пункт, у якому країни-учасниці погоджуються із необхідністю контролю України над ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ.

У першому пункті спільної позиції йдеться про те, що ядерні обʼєкти мають працювати безпечно та надійно під контролем України та наглядом МАГАТЕ.

29 травня Центр національного спротиву заявив, що російські окупанти використовують захоплену Запорізьку атомну електростанцію як військову базу для своїх бійців, зокрема там перебувають чеченські бойовики.

Удень 7 квітня російські пропагандисти поширили інформацію про нібито вибух безпілотника на території ЗАЕС. Вони стверджували, що влучання дрона зафіксували поблизу їдальні, там нібито були поранені працівники станції. Згодом МАГАТЕ підтвердило інформацію.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до будь-яких провокацій на ЗАЕС, такі імітаційні удари Росії по території станції є постійною практикою російських загарбників.

9 квітня ГУР повідомило, що Росія за допомогою FPV-дронів зімітувала обстріли ЗАЕС "з боку України".

14 квітня Генштаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія готується до проведення чергової провокації під фальшивим прапором на Запорізькій атомній електростанції.

2 травня ГУР повідомило про те, що російські війська використовують захоплену територію Запорізької АЕС для запусків дронів-камікадзе над ядерними реакторами, а також для тренувань пілотів FPV-дронів.

Читайте також: Зеленський: Радіація не бачить кордонів – світ має тиснути на РФ, щоб забезпечити звільнення ЗАЕС