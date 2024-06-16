Зеленский утверждает: Деокупация Запорожской АЭС приблизилась
Президент Владимир Зеленский утверждает, что во время Саммита мира страны признали – должна состояться деоккупация Запорожской атомной электростанции дипломатическим путем. Такой ответ он дал на вопрос журналистов после официальной части пресс-конференции.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Зеленский подчеркнул, что деоккупация ЗАЭС приблизилась – для этого будут проведены специальные встречи.
"Будем встречаться на платформе одного из государств, где будет обсуждаться ядерная безопасность и выписываться будет план", – рассказал он.
Совместное коммюнике Саммита мира в Украине предусматривает пункт, в котором страны-участницы соглашаются с необходимостью контроля Украины над ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ.
В первом пункте общей позиции говорится о том, что ядерные объекты должны работать безопасно и надежно под контролем Украины и надзором МАГАТЭ.
29 мая Центр национального сопротивления заявил, что российские оккупанты используют захваченную Запорожскую атомную электростанцию как военную базу для своих бойцов, в частности там находятся чеченские боевики.
- Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.
- 9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".
- 14 апреля Генштаб ВСУ со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия готовится к проведению очередной провокации под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.
- 2 мая ГУР сообщило о том, что российские войска используют захваченную территорию Запорожской АЭС для запусков дронов-камикадзе над ядерными реакторами, а также для тренировок пилотов FPV-дронов.
Читайте также: Зеленский: Радиация не видит границ – мир должен давить на РФ, чтобы обеспечить освобождение ЗАЭС