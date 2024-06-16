Зеленский утверждает: Деокупация Запорожской АЭС приблизилась

Он отметил, что для этого будут проводиться специальные встречи

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский утверждает, что во время Саммита мира страны признали – должна состояться деоккупация Запорожской атомной электростанции дипломатическим путем. Такой ответ он дал на вопрос журналистов после официальной части пресс-конференции.

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Зеленский подчеркнул, что деоккупация ЗАЭС приблизилась – для этого будут проведены специальные встречи.

"Будем встречаться на платформе одного из государств, где будет обсуждаться ядерная безопасность и выписываться будет план", – рассказал он.

Совместное коммюнике Саммита мира в Украине предусматривает пункт, в котором страны-участницы соглашаются с необходимостью контроля Украины над ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ.

В первом пункте общей позиции говорится о том, что ядерные объекты должны работать безопасно и надежно под контролем Украины и надзором МАГАТЭ.

29 мая Центр национального сопротивления заявил, что российские оккупанты используют захваченную Запорожскую атомную электростанцию как военную базу для своих бойцов, в частности там находятся чеченские боевики.

Днем 7 апреля российские пропагандисты распространили информацию о якобы взрыве беспилотника на территории ЗАЭС. Они утверждали, что попадание дрона зафиксировали вблизи столовой, там якобы ранены работники станции. Впоследствии МАГАТЭ подтвердило информацию.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к каким-либо провокациям на ЗАЭС, такие имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой российских захватчиков.

9 апреля ГУР сообщило, что Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы ЗАЭС "со стороны Украины".

14 апреля Генштаб ВСУ со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия готовится к проведению очередной провокации под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.

2 мая ГУР сообщило о том, что российские войска используют захваченную территорию Запорожской АЭС для запусков дронов-камикадзе над ядерными реакторами, а также для тренировок пилотов FPV-дронов.

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