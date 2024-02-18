Зеленський: Є домовленість про безпекові угоди ще з кількома країнами

Президент наголосив, що із цими країнами вже конкретизовано деякі нюанси, де були певні питання або розбіжності

Володимир Зеленський (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Україна має домовленості про підписання безпекових угод ще з кількома державами. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у коментарі журналістці телемарафону за підсумками безпекової конференції у Мюнхені.

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"Три угоди є. Сьогодні у нас була розмова ще з кількома країнами, є домовленість про безпекові угоди. Навіть конкретизували деякі нюанси, де були питання або розбіжності. Погоджені ще декілька угод. Ми будемо нарощувати ці безпекові гарантії", – повідомив Зеленський.

Вже підписані угоди із Францією і Німеччиною президент назвав "дуже важливими" і "потужними".

Він зазначив, що поки що немає подібної угоди із США, але команди працюють – відбулось вже два етапи перемовин.

12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст – тут.

16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст - тут.

17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.

Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.

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