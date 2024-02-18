Зеленский: Есть договоренность о соглашениях безопасности еще с несколькими странами

Президент подчеркнул, что с этими странами уже конкретизированы некоторые нюансы, где были какие-либо вопросы или разногласия

Владимир Зеленский (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

У Украины есть договоренности о подписании соглашений о безопасности еще с несколькими государствами. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в комментарии журналистке телемарафона по итогам конференции по безопасности в Мюнхене.

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"Три соглашения есть. Сегодня у нас был разговор еще с несколькими странами, есть договоренность о соглашениях безопасности. Даже конкретизировали некоторые нюансы, где были вопросы или разногласия. Согласованы еще несколько договоров. Мы будем наращивать эти гарантии безопасности", – сообщил Зеленский.

Уже подписанные соглашения с Францией и Германией президент назвал "очень важными" и "мощными".

Он отметил, что еще нет подобного соглашения с США, но команды работают – состоялось уже два этапа переговоров.

12 января договор безопасности был заключен между президентом Зеленским и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст – здесь.

16 февраля такое соглашение было подписано главой украинского государства и канцлером Германии Олафом Шольцом. Полный текст – здесь.

17 февраля Зеленский подписал соглашение с французским коллегой Макроном. Текст – здесь.

В общей сложности Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности с 30 странами.

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