З'явився супутниковий знімок арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області – фото

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

З'явився супутниковий знімок арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області РФ – видно пожежу поряд з об'єктом. Відповідну світлину опублікувала російська служба американського Радіо Свобода.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

На фото із супутника за 29 вересня видно пожежу поряд з арсеналом, але на території об'єкта сліди пожежі розрізнити важко. Повні наслідки удару можна буде встановити, коли з'являться більш детальні світлини.

Фото: Telegram Радіо Свобода

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони уразили російський військовий арсенал "Котлубань" і що напередодні удару до цього арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

Також військові зазначали, що на території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів.

Ще до підтвердження від Генштабу співрозмовник LIGA.net у розвідці повідомив, що 120 українських дронів атакували арсенал зберігання ракет та боєприпасів у Волгоградській області. Відстань від України до Котлубані становить понад 600 км.

Читайте також: "Наступні – навколо Москви". Як Україна влаштувала землетрус у Росії і що далі