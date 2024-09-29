З'явився супутниковий знімок арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області – фото
З'явився супутниковий знімок арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області РФ – видно пожежу поряд з об'єктом. Відповідну світлину опублікувала російська служба американського Радіо Свобода.
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На фото із супутника за 29 вересня видно пожежу поряд з арсеналом, але на території об'єкта сліди пожежі розрізнити важко. Повні наслідки удару можна буде встановити, коли з'являться більш детальні світлини.
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони уразили російський військовий арсенал "Котлубань" і що напередодні удару до цього арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.
Також військові зазначали, що на території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів.
Ще до підтвердження від Генштабу співрозмовник LIGA.net у розвідці повідомив, що 120 українських дронів атакували арсенал зберігання ракет та боєприпасів у Волгоградській області. Відстань від України до Котлубані становить понад 600 км.
- Це не перша українська атака по російських арсеналах. У ніч проти 18 вересня влада Тверської області РФ скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання у склад БК.
- Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області. Згодом співрозмовник LIGA.net в СБУ підтвердив влучання в склад боєприпасів із ракетами та КАБами. А ще удар по цьому арсеналу спричинив вибух
потужністю землетрусу – поштовхи магнітудою 2,8 бала зафіксувало норвезьке моніторингове агентство NORSAR.
- 21 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони уразили два російські військові арсенали у Краснодарському краї та Тверській області. Співрозмовник LIGA.net в СБУ повідомив, що дрони відомства також вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області.
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