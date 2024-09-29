Появился спутниковый снимок арсенала "Котлубань" в Волгоградской области – фото
Появился спутниковый снимок арсенала "Котлубань" в Волгоградской области РФ – виден пожар рядом с объектом. Соответствующее фото опубликовала российская служба американского Радио Свобода.
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На фото со спутника за 29 сентября виден пожар рядом с арсеналом, но на территории объекта следы пожара различить сложно. Полные последствия удара можно будет установить, когда появятся более подробные фотографии.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили российский военный арсенал "Котлубань" и что накануне удара в этот арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.
Военные отмечали, что на территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов.
Еще до подтверждения от Генштаба собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что 120 украинских дронов атаковали арсенал хранения ракет и боеприпасов в Волгоградской области. Расстояние от Украины до Котлубани составляет более 600 км.
- Это не первая украинская атака по российским арсеналам. В ночь на 18 сентября власти Тверской области РФ жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад БК.
- Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области. Собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил попадание в склад боеприпасов с ракетами и КАБами. А еще удар по этому арсеналу нанес взрыв
мощностью землетрясения – толчки магнитудой 2,8 балла зафиксировало норвежское мониторинговое агентство NORSAR.
- 21 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили два российских военных арсенала в Краснодарском крае и Тверской области. Собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что дроны ведомства также ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области.
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