Появился спутниковый снимок арсенала "Котлубань" в Волгоградской области – фото

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Появился спутниковый снимок арсенала "Котлубань" в Волгоградской области РФ – виден пожар рядом с объектом. Соответствующее фото опубликовала российская служба американского Радио Свобода.

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На фото со спутника за 29 сентября виден пожар рядом с арсеналом, но на территории объекта следы пожара различить сложно. Полные последствия удара можно будет установить, когда появятся более подробные фотографии.

Фото: Telegram Радио Свобода

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили российский военный арсенал "Котлубань" и что накануне удара в этот арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.

Военные отмечали, что на территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов.

Еще до подтверждения от Генштаба собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что 120 украинских дронов атаковали арсенал хранения ракет и боеприпасов в Волгоградской области. Расстояние от Украины до Котлубани составляет более 600 км.

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