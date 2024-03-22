Пізно ввечері 22 березня греблею ДніпроГЕС, по якій сьогодні Росія завдала ракетних ударів, запустили рух легкових авто. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, над відновленням руху та роботи самої ГЕС працювали комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств.

"Всі служби працювали безперервно, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя. Дякую за злагоджену роботу", – написав Федоров.

Раніше голова Укргідроенерго повідомив, що було два прямі влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2, пошкодження серйозні.

Вранці 22 березня російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136, загалом було випущено 151 засіб повітряного нападу. Є загиблі та поранені.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили. Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Дніпровську ГЕС під час нічного обстрілу влучили вісім ракет, наразі об'єкт виведений з ладу, але небезпеки для громадян немає.

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