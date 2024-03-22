Поздно вечером 22 марта по дамбе ДнепроГЭС, по которой сегодня Россия нанесла ракетные удары, запустили движение легковых авто. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По его словам, над возобновлением движения и работы самой ГЭС работали коммунальщики, спасатели, работники гидроэлектростанции и промышленных предприятий.

"Все службы работали непрерывно, чтобы как можно скорее наладить возможность проезда между двумя берегами Запорожья. Спасибо за слаженную работу", – написал Федоров.

Ранее глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.

Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения. Есть погибшие и раненые.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по дамбе полностью перекрыли. Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, пока объект выведен из строя, но опасности для граждан нет.

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