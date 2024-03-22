По дамбе ДнепроГЭС в Запорожье возобновили движение легковых авто – видео
Поздно вечером 22 марта по дамбе ДнепроГЭС, по которой сегодня Россия нанесла ракетные удары, запустили движение легковых авто. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, над возобновлением движения и работы самой ГЭС работали коммунальщики, спасатели, работники гидроэлектростанции и промышленных предприятий.
"Все службы работали непрерывно, чтобы как можно скорее наладить возможность проезда между двумя берегами Запорожья. Спасибо за слаженную работу", – написал Федоров.
Ранее глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.
- Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения. Есть погибшие и раненые.
- Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по дамбе полностью перекрыли. Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, пока объект выведен из строя, но опасности для граждан нет.
Читайте также: Из-за российского удара по ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов – фото